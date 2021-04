ऋचा चड्ढा ने शाहरुख खान के लिए जताया प्यार, अली फजल ने किया ट्रोल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अक्सर ट्विटर पर फैंस से बातचीत करते हैं. बुधवार को शाहरुख खान ने एक बार फिर Ask Me Anything सेशन रखा था, जो सुर्खियों में बना हुआ है. शाहरुख के कई फैंस ने उनसे #AskSRK के जरिए कई सवाल पूछे थे, जिनके जवाब शाहरुख़ खान ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिए. इसी बीच एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी सुपरस्टार के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिसके लिए उनके बॉयफ्रेंड अली फजल ने उन्हें ट्रोल कर दिया.

ऋचा ने शाहरुख के लिए किया ट्वीट

ऋचा चड्ढा ने शाहरुख के सेशन के दौरान एक ट्वीट किया है और उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. ऋचा ने लिखा- मैंने होली पर आपकी और आपकी पत्नी की साथ में डांस करते हुए वीडियो देखी. मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बल्कि हमें एक साथ कॉलेज में होना चाहिए था. यह मेरा सवाल नहीं है केवल मन की बात बता रही हूं. ऋचा के इस ट्वीट पर अली फजल ने भी मजेदार कमेंट किया है.

अली ने लिखा, 'बस भी कीजिए... जरा घर आ जाइए... आज मैंने आपका पसंदीदा खाना बनाया है.' ऋचा और अली का यह ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है और लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Ahem! Bas bhi kijiye.

zara ghar aayiye.. heh, aaj khana maine banaaya hai. ( your fayVrit) pic.twitter.com/Kp5goJHdIH — Ali Fazal M / میر علی فضل / अली (@alifazal9) March 31, 2021

बता दें कि अली फजल और ऋचा चड्ढा बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक हैं. 2020 में दोनों अपनी शादी को लेकर खूब चर्चा में रहे थे लेकिन कोरोना का प्रकोप देखते हुए दोनों ने अपनी शादी को टाल दिया था. दोनों ने कहा था कि वह अपने सभी प्रियजनों की उपस्थिति में अपनी शादी करना चाहते हैं. माना जा रहा है कि इस साल शायद यह मुमकिन हो पाएगा, हालांकि कोरोना का कहर देश में अभी भी जारी है.

