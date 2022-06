Ufff! बिकिनी में Alaya F का किलर अंदाज, पूल किनारे यूं दिए पोज, फैंस बोले- आंखें तेरी कितनी हसीं....

Uffff....अलाया फर्नीचरवाला की बोल्ड एंड सिजलिंग फोटोज फैंस को क्रेजी कर रही हैं. अलाया एफ यूं तो अक्सर ही अपने ग्लैमरस लुक्स और फिटनेस को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं. लेकिन एक्ट्रेस की लेटेस्ट बिकिनी फोटोज ने तो सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

बिकिनी में छाया अलाया का लुक

अलाया फर्नीचरवाला नई तस्वीरों में रेड एंड ब्लैक बिकिनी में सुपर स्टनिंग लग रही हैं. बिकिनी में अलाया का सेंशुअस अंदाज देखकर किसी भी धड़कनें तेज हो सकती हैं. एक्ट्रेस ने बिकिनी लुक के साथ अपने मेकअप को सटल रखा है. मस्कारा और न्यूड लिप शेड में अलाया का लुक देखने लायक है. ओपन कर्ली मेसी हेयर अलाया के लुक में चार्म एड कर रहे हैं.

अलाया के टोंड फिगर पर फैंस फिदा

बिकिनी पहने अलाया पूल साइड बैठकर पोज दे रही हैं. अलाया के एक्सप्रेशंस, लुक और उनका ग्रेस फैंस को दीवाना कर रहा है. अलाया की बिकिनी फोटोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाई हुई हैं. फैंस अलाया की फोटोज पर Ankhe Teri hai kitni hasi 🎵🎶 haye 🔥, You😍 are looking so sexy Yar 🔥🔥🔥 जैसे कमेंट्स करके एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.



बिकिनी में अलाया अपना टोंड फिगर भी फ्लॉन्ट कर रही हैं. एक्ट्रेस की परफेक्ट बॉडी देखकर आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा. एक्ट्रेस की टोंड बॉडी पर फैंस फिदा हो रहे हैं. अलाया की ये बिकिनी फोटोज ब्यूटी और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं. अलाया के बिकिनी लुक ने वाकई में सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

आपको अलाया फर्नीचरवाला का बिकिनी लुक कैसा लगा, हमें भी बताएं....