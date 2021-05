अक्षय कुमार का थ्रोबैक वीडियो देख फैन ने किया हैंडस्टैंड, एक्टर ने ऐसे किया रिएक्ट

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इंडस्ट्री के काफी फिट हीरो माने जाते हैं. वह अपनी जिंदगी के 50वें दशक में हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल को देखकर इस बात का अंदाजा शायद ही कोई लगा सके. उनकी लाइफस्टाइल तड़के सुबह से शुरू होकर रात तक चलती है, जिसे फॉलो करना बाकियों के लिए काफी कठिन भी है. इसमें वह जमकर एक्सरसाइज करते हैं और खान-पान पर भी अच्छा-खास ध्यान देते हैं.

सुबह पांच बजे उठकर करते हैं एक्सरसाइज

अक्षय कुमार सुबह पांच बजे उठने के बाद ही 16 मंजिल नीचे पैदल उतरते हैं. साथ ही कई और तरह के वर्कआउट्स भी करते हैं. उनसे प्रभावित होकर एक उनके फैन ने वीडियो शेयर किया है. इसमें वह हाथ के बल उल्टा चलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो को शेयर करते हुए अरमान खान नामक इस शख्स ने ट्वीट किया कि मैंने साल 2018 में पहली बार हैंडस्टैंड किया था, जब मैंने पहली बार अक्षय कुमार को यह करते हुए देखा था. मैंने दिन-रात इसे करने की कोशिश की और सीखा भी. कई दिनों के बाद मैंने नया वीडियो बनाया है.

कोरोना से लड़ाई में अक्षय कुमार ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को दिए 1 करोड़

Good going Armaan! Glad to know you kept trying , clear example of practice makes perfect :) https://t.co/igL3OYbKSI