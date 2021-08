अक्षय कुमार की फिल्म 'बेलबॉटम' हुई थिएटर्स में रिलीज, अजय देवगन ने एक्टर के लिए लिखा नोट

पिछले साल से बॉलीवुड फिल्ममेकर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं. थिएटर्स पर ताला पड़ा था, लेकिन हाल ही में लॉकडाउन खत्म होने के साथ यह ओपन हुए हैं और पहली ही फिल्म अक्षय कुमार की 'बेलबॉटम' रिलीज हुई है. इसी सिलसिले में मुबारकबाद देने के लिए अजय देवगन ने अक्षय कुमार के लिए एक स्वीटेस्ट नोट लिखा है. बता दें कि दोनों ही साथ में फिल्म 'सूर्यवंशी' में नजर आने वाले हैं.

अजय देवगन ने किया ट्वीट

अजय देवगन ने अक्षय कुमार के निर्णय की सराहना करते हुए उन्हें अपना सपोर्ट दिया है और कहा है कि फिल्म को थिएटर में रिलीज करना सही निर्णय रहा. अजय देवगन ने लिखा, "डियर अक्की, मैं बेलबॉटम के अच्छे रिव्यूज सुन रहा हूं. मुबारक हो. इसके साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा फिल्म को थिएटर में रिलीज करने का निर्णय एकदम सही रहा है. मैं तुम्हारे साथ हूं."

Dear Akki, I’ve been hearing good reviews of Bell Bottom. Congratulations 🎉 Also, your leap of faith in making it a theatrical release is praiseworthy. With you in this👍🏼@akshaykumar#BellBottom