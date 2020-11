बाहुबली के डायरेक्टर संग काम करने जा रहे अजय देवगन, सामने आई प्रोजेक्ट डिटेल

Water douses fire! Fire evaporates water! And the two forces come together with immense energy... to present the title logo of #RRR!!! @RRRMovie @jrntr @alwaysramcharan @aliaabhatt @ajaydevgn @oliviakmorris @alison_doody @thondankani @dvvmovies @RRRMovie #RRR #RRRMovie #RRROnJan8th #RoudramRanamRudhiram

A post shared by SS Rajamouli (@ssrajamouli) on Mar 24, 2020 at 11:33pm PDT