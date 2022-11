'सविता भाभी' को हुआ कैंसर, अस्पताल से लिखा इमोशनल पोस्ट, बोलीं- बाल्ड मॉडल संग काम करना होगा

PETA की वायरल मॉडल और एक्ट्रेस रोजलिन खान ने इंस्टा पर बुरी खबर शेयर की है. रोजलिन को कैंसर है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अस्पताल के बेड से अपनी फोटो शेयर कर बताया कि वे कैंसर से जूझ रही हैं. रोजलिन ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है.

रोजलिन ने सुनाई बुरी खबर

रोजलिन ने लिखा- कैंसर... मुश्किल लोगों की जिंदगी आसान नहीं होती ये कहीं पढ़ा था... लेकिन अब पता चला कि ये मेरे जैसे लोगों के लिए होता है. भगवान अपने सबसे मजबूत सैनिकों को सबसे कठिन लड़ाई देता है .. ये मेरी जिंदगी का एक चैप्टर हो सकता है... मुझे विश्वास और उम्मीद है... हर मुश्किल ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये भी बनाएगा...

मेरे पास कुछ प्यारे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं. जो होता है अच्छे के लिए होता है और वो अच्छा मैं हूं. मुझे गर्दन और पीठ में तेज दर्द के अलावा कोई तकलीफ नहीं थी. मैंने इसे जिमनास्टिक दर्द और पीठ में दर्द का मामला समझने की गलती की. खैर, जल्दी पता चल गया. आगे पोस्ट में रोजलिन ने ब्रैंड्स को बताया कि वो काम करने के लिए मौजूद रहेंगी. उनकी बीमारी इसके आगे नहीं आएगी. वो आखिरी वक्त तक काम करेंगी.

रोजलिन खान की पोस्ट

रोजलिन काम करना नहीं करेंगी बंद

रोजलिन लिखती हैं- डियर ब्रैंड्स मैं हर महीने के दूसरे हफ्ते आपके साथ शूट के लिए तैयार रहूंगी. क्योंकि आने वाले 7 महीनों में मुझे कीमोथरेपी के लिए जाना पड़ेगा. हर कीमोथेरेपी के बाद मुझे एक हफ्ते के आराम की जरूरत पड़ेगी. आपको बाल्ड मॉडल के साथ शूट करने के लिए हिम्मत की आवश्यकता है. रोजलिन ने बताया कि अब से वे एक बार में एक दिन जिएंगी. रोजलिन का ये पोस्ट पढ़ने के बाद उनके चाहने वाले दुखी हैं. हर कोई रोजलिन के जल्द ठीक होने और बहादुरी के साथ कैंसर को मात देने की प्रार्थना कर रहा है.

कौन हैं रोजलिन खान?

रोजलिन खान को आखिरी बार समीर अनजान के सॉन्ग 'आ भी जा' में देखा गया था. इसमें उनके अपोजिट रजनीश दुग्गल ने काम किया था. रोजलिन ने PETA और आईपीएल के साथ काम किया है. उन्होंने कई आइटम नंबर्स भी किए हैं. कोविड के दौरान उन्होंने खुद को ब्रेक दिया था. रोजलिन के बोल्ड फोटोशूट चर्चा में रहते हैं. उनकी बिकिनी फोटोज वायरल रहती हैं. वे म्यूजिक वीडियोज में भी दिखी हैं. रोजलिन ब्रेस्ट कैंसर को लेकर लोगों का जागरुक करने का काम करती हैं. कई टीवी ऐड्स में वे नजर आई हैं. फिल्म धमा चौकड़ी, सविता भाभी, जी लेने दो एक पल में रोजलिन ने काम किया है. टीवी शो क्राइम अलर्ट में भी रोजलिन दिखी थीं.

Get well soon रोजलिन.