घर बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगी कंगना रनौत, एक्ट्रेस के वकील ने दी जानकारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आने वाले कुछ दिनों में बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है. मुंबई के सिविल कोर्ट ने उनके घर को टूटने से बचाने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से अब कंगना बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही हैं. कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है.

कंगना के वकील ने दी जानकारी

रिजवान ने पीटीआई को जवाब देते हुए ट्वीट किया है, ''हां कोर्ट में मेरी क्लाइंट मिस कंगना रनौत की डी बी ब्रीज बिल्डिंग को लेकर दर्ज अंतरिम प्रोटेक्शन की याचिका खारिज कर दी गई है. अब हम इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे.''

Yes it is true that the Dindoshi Court dismissed an application for interim protection which was filed by my client Ms. Kangana Ranaut together will all other residents of D. B Breeze building. The said matter will now be filed before the Hon'ble Bombay High Court. @PTI_News