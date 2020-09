फैन के कहने पर नेहा धूपिया ने अभिषेक बच्चन को दिया शो पर आने का आमंत्रण, एक्टर बोले बक्श दीजिए

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया के पॉडकास्ट शो No Filter Neha में फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्रिटीज ने शिरकत की है. इस शो में कई सेलेब्स ने अपने सीक्रेट बताए तो वहीं खूब मस्ती भी की. करण जौहर से लेकर रणवीर सिंह, विक्की कौशल और कटरीना कैफ तक तमाम स्टार्स नेहा के शो पर आ चुके हैं और ये शो पॉपुलर हो चुका है. हालांकि एक सेलेब जो अभी भी नेहा धूपिया के शो पर नहीं आया है वो हैं अभिषेक बच्चन. और लगता है कि अभिषेक आगे भी नेहा के शो पर आने का मन नहीं रखते हैं. ये बात उन्होंने खुद अपने ट्वीट से साफ कर दी है.

बॉलीवुड के जूनियर बच्चन अभिषेक ने नेहा धूपिया के उनके शो पर जाने के सार्वजनिक आमंत्रण को ठुकरा दिया है. उन्होंने नेहा और फैन्स से उन्हें बख्शने के लिए कहा है. असल में एक फैन के कहने पर नेहा धूपिया ने अपने पॉडकास्ट No Filter Neha के सीजन 5 में शामिल होने के लिए अभिषेक को निमंत्रण दिया था. हाल ही में एक फैन ने ट्वीट कर नेहा धूपिया को कहा कि वे अपने शो में अभिषेक बच्चन को लाएं. नेहा धूपिया को मैसेज लिखते हुए फैन ने ट्वीट किया, 'नेहा धूपिया, कृपया #NoFilterNeha पर @juniorbachchan को लाएं. वह सबसे मस्तीखोर हस्तियों में से एक हैं और उन्हें सुनने में मजा आएगा.'

Wit and “no filter “ are two separate things. 🙏🏽 baksh dijiye.