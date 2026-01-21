गर्लफ्रेंड गौरी संग नए घर में रहेंगे आमिर खान, कर ली तीसरी शादी! बोले- मेरे दिल में...

आमिर खान और गौरी स्प्रैट का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब खबर है कि वे मुंबई में एक नए, शानदार घर में साथ रहने लगे हैं. आमिर अक्सर गौरी के लिए अपने प्यार का इजहार करते रहते हैं. कई मौकों पर वो हाथ में हाथ डाले साथ नजर आते हैं. आमिर का कहना है कि वो गौरी से पहले ही अपने मन में शादी कर चुके हैं.

गौरी संग रहेंगे आमिर

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घर आमिर के परिवार के बाकी सदस्यों के घर से ज्यादा दूर नहीं है. इस बारे में पूछे जाने पर आमिर खान ने कहा- यह सब उस समय हो रहा है, जब मेरी प्रोडक्शन फिल्म ‘हैप्पी पटेल’ रिलीज होने वाली है. इसलिए इस वक्त सब कुछ थोड़ा पागलपन जैसा है.

आमिर ने आगे कहा कि भले ही वह और गौरी एक-दूसरे को लेकर काफी गंभीर हैं, लेकिन अभी शादी करने का कोई तात्कालिक प्लान नहीं है. उन्होंने कहा कि वह अपने दिल में गौरी से पहले ही शादी कर चुके हैं, लेकिन इसे कानूनी रूप से कब करेंगे, इस पर अभी फैसला नहीं लिया है.

आमिर ने कहा- गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर बहुत गंभीर हैं और पूरी तरह कमिटेड हैं. हम पार्टनर हैं और साथ हैं. शादी की बात करें तो मेरे दिल में मैं उनसे पहले ही शादी कर चुका हूं. अब इसे औपचारिक रूप देंगे या नहीं, यह आगे चलकर तय करेंगे.

कब किया था रिश्ता पब्लिक?

पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर खान ने फैंस को चौंकाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से सबका परिचय कराया था. मुंबई में मीडिया के साथ हुई एक निजी मुलाकात में आमिर ने अपने रिश्ते की पुष्टि की थी. उन्होंने बताया कि वे गौरी को पिछले 25 सालों से जानते थे, लेकिन करीब डेढ़ साल पहले फिर से संपर्क में आए. गौरी और आमिर के बीच 14 साल के उम्र का फासला बताया जाता है, एक्टर 60 साल के हैं तो वहीं गौरी शायद 46 साल की हैं.

आमिर ने कहा- हम संयोग से मिले, फिर संपर्क में रहे और सब कुछ अपने आप होता चला गया. गौरी एक 6 साल के बेटे की मां हैं. उन्होंने बताया कि वह अपने जीवनसाथी में सादगी और समझदारी चाहती थीं, और ये खूबियां उन्हें आमिर में मिलीं. खास बात यह है कि अब गौरी आमिर के प्रोडक्शन हाउस के साथ भी काम कर रही हैं, जिससे उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी एक-दूसरे से जुड़ गई है.

आमिर खान की शादी और परिवार

आमिर खान ने अपनी पहली शादी रीना दत्ता से साल 1986 में की थी. उनसे आमिर के दो बच्चे हैं- आयरा खान और जुनैद खान. दोनों का साल 2002 में तलाक हो गया था. इसके बाद आमिर ने साल 2005 में फिल्ममेकर किरण राव से शादी की. दोनों ने साल 2021 में अलग होने की घोषणा की. आमिर और किरण का एक बेटा आजाद है, जो सरोगेसी के जरिए जन्मा है.

आमिर खान अपने दोनों एक्स-वाइव्स रीना दत्ता और किरण राव के साथ अच्छा रिश्ता साझा करते हैं और आज भी उनके संबंध दोस्ताना बने हुए हैं.

