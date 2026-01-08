'यही मेरी किस्मत है', भाई फैसल संग टूटे रिश्ते पर छलका आमिर खान का दर्द

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम ही बोलना पसंद करते हैं. आमिर की निजी जिंदगी को लेकर कई विवाद भी हुए, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बोलना ठीक नहीं समझा. पहली बार उन्होंने अपने भाई फैसल संग झगड़े पर बात की है. जानते हैं कि एक्टर ने पारिवारिक विवाद को लेकर क्या कहा.

और पढ़ें

फैसल को लेकर क्या बोले आमिर

आमिर खान ने फैसल के साथ सालों से खराब रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है. बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 'क्या करें? यही मेरी किस्मत है. आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही परिवार से कैसे लड़ सकते हैं? 2000 में रिलीज हुई फिल्म मेला की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसकी असफलता ने उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डाला था.

उन्होंने कहा, हर फिल्म मेरे लिए बहुत मायने रखती है. हम किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देते हैं. लेकिन जब उसमें असफल होते हैं, तो बहुत दुख होता है. मेला में पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की थी, इसलिए फ्लॉप होना सभी के लिए निराशाजनक और दुखद रहा.

Advertisement

मेला के बाद बिगड़े रिश्ते

अपने करियर में कई सुपरहिट देने वाले आमिर खान ने कुछ फ्लॉप फिल्मों का मौसम भी देखा है. इनमें से एक मेला है, जो 2000 में रिलीज हुई थी. फिल्म में ट्विंकल खन्ना, आमिर खान और उनके भाई फैजल खान भी लीड रोल में थे. मेला के जरिए आमिर ने अपने भाई फैसल को बॉलीवुड में लॉन्च किया था. धर्मेश के निर्देशन में बनी ये फिल्म फ्लॉप रही. आमिर इस फिल्म से अपने भाई का करियर संवारने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए.

इधर फिल्म फ्लॉप हुई और उधर आमिर-फैसल के रिश्ते बिगड़ गए. पिछले साल फैसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई आमिर और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए. आमिर खान के परिवार ने भी फैसल खान के आरोपों पर रिएक्ट करते हुए एक बयान जारी किया था. उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था.

देखते हैं कि आमिर के स्टेटमेंट पर उनके भाई फैसल कैसे रिएक्ट करते हैं.

---- समाप्त ----