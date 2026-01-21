'महाभारत बनाने में गलती नहीं कर सकता', क्यों बोले आमिर खान, किस बात का है डर?

ये कोई राज की बात नहीं नहीं है कि आमिर खान का सपनों का प्रोजेक्ट फिल्म 'महाभारत' है. बॉलीवुड सुपरस्टार ने इस फिल्म पर सालों से काम किया है, और अब उन्होंने आखिरकार बता दिया है कि क्या वे कभी इसे बनाएंगे या नहीं. एक इंटरव्यू में आमिर ने महाभारत के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि इस फिल्म पर काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी है. एक्टर ने कहा कि वे इसे जल्दबाजी में नहीं बनाना चाहते और लोगों को निराश नहीं करना चाहते.

आमिर खान ने दिया बड़ा बयान

न्यूज 18 संग बातचित में आमिर खान ने कहा, 'यह मेरा सपना है, देखते हैं कि एक दिन यह हकीकत बनता है या नहीं. मुझे सच में इसकी संभावना मिलना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी है. भारतीय इससे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं. यह हमारी रगों में है. मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतीय ऐसा होगा जिसने भगवद्गीता नहीं पढ़ी हो या कम से कम अपनी दादी से नहीं सुनी हो. इतनी मूलभूत चीज पर फिल्म बनाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है. मैं अक्सर कहता हूं कि आप महाभारत को निराश कर सकते हैं, लेकिन महाभारत आपको कभी निराश नहीं करेगी. अगर आप खराब काम करेंगे, तो आप इसे निराश करेंगे. मैं चाहता हूं कि अगर मैं कभी यह फिल्म बनाऊं, तो ऐसा बनाऊं कि सभी भारतीयों को सही में गर्व महसूस हो.'

एक्टर ने आगे कहा, 'इन सालों में हमने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में देखी हैं जो बड़ी-बड़ी एंटरटेनर हैं, जैसे 'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स' या 'अवतार'. दुनिया ने सब कुछ देख लिया है. लेकिन यह (महाभारत) इन सबकी मां है. इसलिए मुझे लगता है कि अगर यह अच्छी बनी तो भारतीय दर्शक वाकई गर्व महसूस करेंगे. मैं समय ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं इसे सही तरीके से बनाऊं.'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'महाभारत', आमिर खान की आखिरी फिल्म होगी. जून 2025 में राज शमानी से बातचीत में एक्टर ने इस ओर इशारा किया था और कहा था, 'शायद इसके बाद मुझे लगेगा कि मेरे पास अब कुछ करने को बाकी नहीं है. इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस फिल्म का मटेरियल ऐसा होने वाला है.' फिलहाल आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' सिनेमाघरों में छाई है.

