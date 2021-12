83 में पाकिस्तान के लिए है कुछ खास, Ranveer Singh बोले- देखकर मुझे याद करेंगे

रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म '83' का प्रमोशन करने में व्यस्त हैं. रणवीर अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण और डायरेक्टर कबीर खान के साथ दुबई में हैं. प्रमोशन के दौरान रणवीर ने एक प्रेस कॉन्फरेंस में मीडिया से बातचीत की. इस बातचीत में पाकिस्तानी मीडिया से भी लोग शामिल हुए थे. एक पत्रकार ने सवाल किया, जिसके जवाब में रणवीर ने कहा कि फिल्म देखने के बाद पत्रकार उन्हें याद करेंगे.

83 में है खास पल

रणवीर सिंह का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में रणवीर कहते हैं, ''आप पाकिस्तान से हैं?'' इसपर पत्रकार जवाब देते हैं, ''जी, मैं पाकिस्तान से हूं.'' इसके बाद रणवीर कहते हैं, ''आपके बोलने के तरीके से पता चल रहा है सर. मैं यही कहूंगा कि एक बहुत ही स्पेशल पल है, जो आप बतौर पाकिस्तानी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे. तो वो मैं आपको बताऊंगा नहीं. आप कुछ ही दिनों में आप फिल्म देखेंगे और फिर आपको मेरी याद आएगी. मेरे लिये वो बहुत खास है. यह फिल्म ऐसे ही खूबसूरत पलों से भरी हुई है.''

🎥 #12 Ranveer Singh , Deepika Padukone and Kabir Khan at press conference in Dubai to promote #ThisIs83 😍❤️



Talks about a special moment in movie that being a pakistani you will love it ❤️ pic.twitter.com/U8KEOCdnkb