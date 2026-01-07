Ex हसबैंड ने किया था टॉर्चर? टूटी शादी, 26 साल बाद एक्ट्रेस ने तलाक पर तोड़ी चुप्पी, बोली- अब्यूज...

शेफाली शाह बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं. प्रोफेशनल लाइफ में शेफाली कामयाबी के ऊंची उड़ान उड़ रही हैं. मगर पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. शेफाली शाह की पहली शादी टूट चुकी है. ये वक्त उनके लिए काफी मुश्किल था. शेफाली ने अपने टूटे रिश्ते पर बात की है.

पहली शादी में शेफाली ने सहा दर्द?

दरअसल, शेफाली शाह ने साल 1994 में एक्टर हर्ष छाया संग शादी की थी. मगर कुछ सालों बाद ही उनके रिश्ते में दरार पड़ गई. शेफाली और हर्ष ने फिर 6 साल बाद ही 2000 में तलाक लेकर अपनी राहें जुदा कर ली थीं. अब Zoom संग बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया कि वो वक्त उनके लिए काफी मुश्किल था.

शेफाली बोलीं- किसी ने मुझे पहले यह नहीं बताया था कि तुम खुद में काफी हो. आपको कंप्लीट होने के लिए पति, दोस्त, भाई या बहन की जरूरत नहीं है. आप काफी हैं. इसलिए अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो यह शानदार बात है, लेकिन अगर वो अच्छे नहीं हैं, तो यह बात आपकी कीमत तय नहीं करेगी. लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया था और जाहिर है आप जब चीजों से गुजरते हैं तो इसे खुद ही महसूस करते हैं. एक ऐसा मोड़ आता है जब यह आपको तोड़ देता है, तभी यह एहसास होता है. यह शायद आपके साथ रोज हो रहा था, लेकिन फिर एक पल ऐसा आता है जब आप समझते हैं, ' यह चीज मुझे खत्म कर सकती है. मैं अब और यह नहीं कर सकती.'

इमोशनल अब्यूज पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

शेफाली ने आगे बताया कि एक करीबी दोस्त के साथ बात करने के बाद उनके लिए चीजें बदल गई थीं. एक्ट्रेस बोलीं- मुझे लगता है कि मैंने अपनी पहली शादी के बाद ऐसा महसूस करना शुरू किया था. मुझे याद है, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने मुझसे पूछा था, 'अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी कोई न मिले तो क्या होगा? अगर चांस मिला तो क्या अकेले रहना चाहोगी, या तुम उस नाखुश शादी में बंधी रहोगी?' और मैंने कहा था, 'नहीं, मैं वो चांस लूंगी. अगर मुझे अपनी बाकी की जिंदगी अकेले रहना पड़ा, तो मैं ऐसा करूंगी. लेकिन मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकती जो मुझे खुश नहीं कर रही है, जो मुझे कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करा रही है. इसके बाद उन्होंने पहले पति से तलाक ले लिया था और तलाक के बाद लंबे समय तक वो अकेले रही थीं.

शेफाली ने आगे इमोशनल अब्यूज पर भी बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि इमोशनल अब्यूज को कभी भी कम या नॉर्मल नहीं मानना ​​चाहिए. एक्ट्रेस बोलीं- बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं और आपको हमेशा बताया जाता है और लगातार यह सवाल पूछा जाता है, 'अच्छा, उसने तुम्हें मारा तो नहीं होगा, है ना?' किसी तरह यह एक ऐसी सोच बन जाती है कि 'हां, उसने मुझे मारा नहीं,' मतलब उसने चिल्लाया, चीख़ा, 'तुम कितनी बेवकूफ़ हो' जैसी बातें कहीं, लेकिन यह ठीक है, उसने सिर्फ कहा ही तो है.

'आप यह महसूस नहीं करते कि यह आपके लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है. यह आपको एक इंसान के तौर पर पूरी तरह तोड़ देता है.' शेफाली का कहना है कि इमोशनल अब्यूज भी मारपीट जितना खतरनाक है और ये इंसान को अंदर से खत्म कर देता है.

शेफाली शाह की बात करें तो पहले पति से अलग होने के बाद उन्होंने साल 2000 में विपुल शाह से दूसरी शादी रचा ली थी. दूसरे पति संग वो खुशहाल जिंदगी जी रही हैं.



