करोड़पति बिजनेसमैन की दुल्हन बनेगी सिंगर, राजस्थान के किले में होगी रॉयल वेडिंग, 2 हफ्तों तक चलेगा जश्न

बॉलीवुड की मशहूर सिंगर प्रकृति कक्कड़ अब मिस से मिसेज बनने वाली हैं. जी हां, प्रकृति अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विनय आनंद से शादी करने जा रही हैं. प्रकृति की शादी राजस्थान के बरवाड़ा किले में होगी. सिंगर ने अपनी शादी को लेकर खास डिटेल साझा की है. आइए जानते हैं कि प्रकृति की शादी कितनी ग्रैंड होगी और शादी में क्या-क्या खास होगा?

2 हफ्तों तक चलेगा जश्न

प्रकृति कक्कड़ ने HT संग बातचीत में अपनी शादी को लेकर खास डिटेल साझा की हैं. प्रकृति ने कहा- शादी जयपुर के पास बरवाड़ा किले में होगी. वेडिंग काफी इंटीमेट तरीके से होगी. इसके बाद दिल्ली में जश्न मनाया जाएगा. फिर मुंबई में एक बड़ा रिसेप्शन होगा, जहां मेरी जर्नी का हिस्सा रहे सभी लोग और इंडस्ट्री के साथी शामिल होंगे. शादी का जश्न करीब 2 हफ्तों तक चलेगा.

वेडिंग वेन्यू चुनने के बारे में प्रकृति बोलीं- पिछले साल नए साल पर, विनय और मैं उदयपुर गए थे और तभी हमने फैसला कर लिया था कि हम राजस्थान के किसी किले या महल में शादी करेंगे. यह मेरी बचपन की ख्वाहिश थी. हालांकि, इसके लिए हमारे माता-पिता को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हम श्योर थे कि हमें यही शादी करनी है.

शादी की तैयारियों को लेकर प्रकृति कक्कड़ बोलीं- ज्वैलरी और आउटफिट्स के मामले में मैं पहले से ही तय कर लेती हूं, लेकिन मेरे वेडिंग लुक्स के साथ बहुत असमंजस रहा. हालांकि, अब सब फाइनल हो गया है. मैंने अपना लहंगा फाइनल कर लिया है और फिटिंग्स भी हो चुकी हैं, इसलिए अब मैं रिलैक्स हूं, कुल मिलाकर यह बहुत मजेदार रहा. मैंने विनय के ज्यादातर लुक्स को स्टाइल किया है और वो सबसे शांत दूल्हा बनने वाले हैं, काश मैं भी उनकी तरह हो पाती.

बैचलर पार्टी में छाईं प्रकृति

बता दें कि प्रकृति की बैचलर पार्टी हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर कीं. बैचलर पार्टी के बारे में सिंगर बोलीं- मेरी बहनें सुकृति और आकृति और मेरी फीमेल फ्रेंड्स के साथ हम 12 लोग झील के पास एक ख़ूबसूरत विला में गए थे. हमने अलग-अलग तरह के गेम्स खेले, आर्ट एक्टिविटीज कीं, टी-शर्ट्स, गुब्बारे थे और हर चीज पर मेरी तस्वीरें थीं.

कौन हैं प्रकृति के होने वाले दूल्हा?

प्रकृति कक्कड़ की बातों से समझ सकते हैं कि वो अपनी शादी को लेकर कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं. प्रकृति 30 साल की हैं. वो फेमस सिंगर हैं. वो कई पॉपुलर गाने गा चुकी हैं. वहीं, दूसरी ओर प्रकृति के होने वाले दूल्हे राजा एक बिजनेसमैन हैं. पिछले साल दोनों ने सगाई थी. अब दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक होने जा रहे हैं.

