अंजाम को हुए 27 साल, माधुरी दीक्षित ने शेयर की शाहरुख खान संग फोटोज

माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर अदाकाराओं में से एक हैं. 90s के समय में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की नंबर 1 स्टार थीं. इस समय में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था. इन्हीं में से एक थी अंजाम. इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने शाहरुख खान और दीपक तिजोरी के साथ काम किया था.

अपनी शूटिंग के दिनों को याद करते हुए माधुरी दीक्षित ने ट्वीट किया है. माधुरी ने शाहरुख खान और दीपक तिजोरी के साथ अपनी फोटोज को शेयर किया है. माधुरी इसके साथ लिखती हैं- ''#27YearsOfAnjaam. शाहरुख खान और दीपक तिजोरी के साथ मेरी सबसे यादगार फिल्मों में से एक, जिसमें इमोशन्स, ड्रामा और मनोरंजन था.''

#27YearsOfAnjaam

One of my memorable films with @iamsrk & #DeepakTijori filled with lots of emotions, drama, and entertainment 🎞️🙏 pic.twitter.com/YoXmNQACir