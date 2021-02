रानी मुखर्जी नहीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस थी फिल्म ब्लैक के लिए पहली पसंद, जानें फिल्म से जुड़ी खास बातें  

संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं और अपनी काबिलियत को भंसाली ने कई बार साबित भी किया है. भंसाली ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई बेमिसाल फिल्में बनाई हैं और इन्हीं में से एक है फिल्म ब्लैक. साल 2005 में आई रानी मुखर्जी और अमितभ बच्चन स्टारर फिल्म ब्लैक को क्लासिक्स में गिना जाता है.

रानी मुखर्जी ने फिल्म ब्लैक को कर दिया था मना

इस फिल्म ने ना सिर्फ क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यू और तारीफ पाई थी बल्कि इसमें एक्टर्स की बेहतरीन परफॉरमेंस ने जनता का भी दिल जीता था. रानी मुखर्जी की एक दिव्यांग लड़की का रोल किया था. जो देख नहीं सकती थी. एक्टिंग और अमिताभ संग उनकी केमिस्ट्री को खूब सराहा गया था. लेकिन क्या आपको पता है कि रानी मुखर्जी ने पहले इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था?

करीना थीं भंसाली की पहली पसंद

जी हां, रानी मुखर्जी को जब मिशेल का किरदार ऑफर किया गया तब उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था वे इसे नहीं निभा पाएंगी. इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली ने रानी मुखर्जी को नहीं बल्कि कोई और एक्ट्रेस को मिशेल का किरदार निभाने के लिए चुना था. इस फिल्म में पहले करीना कपूर मिशेल का किरदार निभाने वाली थीं और उन्होंने फिल्म को साइन भी कर लिया था. हालांकि बच्चन परिवार से रिश्ते ठीक ना होने के चलते उन्होंने इसे छोड़ दिया था.

अमिताभ बच्चन ने नहीं ली थी फीस

वहीं फिल्म में अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें तो देबराज सहाय के किरदार में उन्होंने कमाल कर दिखाया था. दर्शक अक्सर सोचते हैं कि अमिताभ को उनके बढ़िया काम के लिए भंसाली से मोटी फीस मिली होगी, जबकि असल में ऐसा नहीं है. अमिताभ बच्चन ने फिल्म ब्लैक के लिए संजय लीला भंसाली से कोई फीस नहीं ली थी. क्योंकि उन्हें लगता था कि भंसाली के साथ काम करना बहुत बड़ा मौका है.

Movie #Black (February 4, 2005) It's been 16 years since the release of #16YearsOfBlack This is one of your best movies. You're a great actor. You are the best.🙏🆎❤️🌺🎉🎈🎈🎈🌺🌺🌺 pic.twitter.com/a1l22tP3lE