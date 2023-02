Bigg Boss Troll: MC स्टैन के विनर बनने से नाराज यूजर्स, रैपर को बताया अनडिजर्विंग विनर, बोले- बायस्ड शो

19 हफ्तों के इंतजार के बाद देश के सबसे बड़े रियलिटी शो को उसका विनर मिल गया है. 'बस्ती के हस्ती' एमसी स्टैन ने बिग बॉस 16 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. फिनाले में शिव ठाकरे और प्रियंका चाहर चौधरी को हराकर एमसी स्टैन शो अपने नाम करेंगे, ऐसा दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था. लेकिन सीजन 16 में बिग बॉस खेल गए. प्रियंका के विनर बनने का काफी बज था और रैपर ने बाजी मार ली. हमेशा की तरह शो के फिनाले के बाद आने लगे हैं पब्लिक रिएक्शंस, जहां कई लोग हैं जो स्टैन के विनर बनने से शॉक्ड हैं.

ट्रोल हो रहा बिग बॉस

प्रियंका के सपोर्टर उनके ट्रॉफी हारने से निराश हैं. एक्ट्रेस के फैंस का गुस्सा एमसी स्टैन और बिग बॉस मेकर्स पर फूट रहा है. हालांकि ऐसा करने वालों में सिर्फ प्रियंका के फैंस शामिल नहीं हैं. सोशल मीडिया पर बिग बॉस फैंस भी मेकर्स के फैसले के नाराज दिखे. यूजर्स ने बिग बॉस को फिक्स्ड और स्क्रिप्टेड बताया है. एमसी स्टैन के विनर बनने से यूजर्स निराश हैं. लोगों का कहना है जिसने शो में कुछ नहीं किया, आखिर उसे कैसे शो का विनर बना दिया. लोगों का मानना है कि सलमान भी स्टैन के विनर बनने से खुश नहीं हैं. तभी तो फिनाले में दबंग खान ने प्रियंका की तारीफों के पुल बाधे. एक यूजर ने लिखा- अनडिजर्विंग विनर ऑफ द हिस्ट्री. यूजर ने लिखा- चार महीने से कंटेंट देके क्या फायदा. शेम ऑन कलर्स टीवी.

Is it a joke?????? The man with zero involvement #MCStan won the title..!!!

Complete Injustice with audience..!!

शिव ठाकरे was the Clear Winner. #BiggBoss16Finale #ShivThakare𓃵 #PriyankaChaharChoudhary pic.twitter.com/cpJLxV2yge — Munda Khatriyan Da Official. (@sarthak_berry) February 12, 2023

Even @BeingSalmanKhan said that Priyanka deserved to win. This #BB16 is biased af. Was biased the whole season. #BiggBoss16 a season without any task but high trp. #BiggBoss16Finale #PriyAnkit #PriyankaChaharChaudhary robbed 🤔

Your THOUGHTS?? pic.twitter.com/IJDQYFGwIG — Cinematic Launda (@CinematicLaunda) February 12, 2023

Unfair @ColorsTV 👎🏻😤😡 Priyanka deserved to win like Hina 🏆 Good bye to your channel & Bigg Boss not going to watch #BiggBoss from next seasons don't get contestants like #HinaKhan #PriyankaChaharChaudhary & use them for TRP & make others win #BiggBoss16Finale Shame pic.twitter.com/4PBnDOrsQh — hina_khanfc (@Mohamme37896951) February 12, 2023

क्यों नाराज हैं बिग बॉस फैंस?

एक यूजर ने लिखा- यहां तक कि सलमान ने भी कहा प्रियंका रियल विनर हैं. ये बिग बॉस बायस्ड है. पूरे सीजन शो बायस्ड रहा था. एक सीजन जो बिना किसी टास्क के टीआरपी में हाई रहा. दूसरे ने लिखा- क्या ये मजाक है? एक इंसान जिसका शो में जीरो इंवोल्वमेंट रहा, एमसी स्टैन शो जीत गया. ये ऑडियंस के साथ अन्याय हुआ. शिव ठाकरे क्लियर विनर था. यूजर्स ने कलर्स टीवी को अनफेयर बताया है. कहा कि यूजर्स ने प्रियंका को टीआरपी के लिए यूज किया, फिर किसी और को विनर बना दिया. शेम.

I feel really bad for him 😞#ShivThakare deserves to win



He did not even get appreciation once in the entire @BiggBoss show#McStan got trophy.#Priyanka got appreciation from baised host @BeingSalmanKhan



What about this man who put all efforts in the show #BiggBoss16 pic.twitter.com/goI71JO5zt — Moody🤫✷✷ (@Moody951612) February 12, 2023

Never has Salman in the history of Bigg Boss gone all out to support a real winner, a real public winner!



You won in life, Priyanka. Now that's your trophy#PriyankaChaharChoudhary #BiggBoss16Finale #BiggBoss16 #PriyAnkit #PriyankaChaharChaudhary pic.twitter.com/Sv476RC8mC — PriyAnkit Fan (@Tandon5Tandon) February 12, 2023

Despite getting highest votes #PriyankaChaharChoudhary is not the winner? They hb wasted our 5 month efforts jst bcz security level of their #BiggBoss16 set is so weak that they cannot handle external pressure. #PriyankaPaltan#BiggBoss16Finale #Colors #ColorsTV #BB16 pic.twitter.com/gxlZ9eLr28 — High_On_Himalaya in❤ vth PriyankaChaharChoudhary (@PBOrophile1111) February 12, 2023

स्टैन के फैंडम के आगे किसी की नहीं चली

बिग बॉस 16 में एमसी स्टैन की जीत को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं. लेकिन कुछ भी हो, एक बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है उनका फैनडम. एमसी स्टैन की तगड़ी फैन फॉलोइंग के आगे टीवी की बहुओं का स्टारडम भी फीका लगा. एमसी स्टैन जब भी नॉमिनेट हुए फैंस ने उन्हें भारी वोट्स देकर सुरक्षित किया. अब स्टैन को फैंस ने वोट्स देकर शो का विजेता बना दिया है. एक बात तो माननी पड़ेगी, फैनडम हो तो एमसी स्टैन जैसा... क्यों सही कहा ना?