scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पवन सिंह ने गुपचुप रचाई तीसरी शादी? चाचा ने बताया सच, बोले– 1-2 महीने रुकिए...

पवन सिंह की तीसरी शादी की अफवाहों पर उनके चाचा धर्मेंद्र सिंह ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि– तलाक के बाद होगी अगली शादी, अभी सब खबरें झूठी हैं. पवन सिंह जमीन से जुड़े आदमी हैं.

Advertisement
X
पवन सिंह ने गुपचुप रचाई तीसरी शादी? (Photo: Screengrab)
पवन सिंह ने गुपचुप रचाई तीसरी शादी? (Photo: Screengrab)

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर इन दिनों अफवाहों का बाजार गर्म है कि उन्होंने पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के बीच गुपचुप तरीके से तीसरी शादी कर ली है. खुद पवन ने तो इन चर्चाओं पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उनके चाचा धर्मेंद्र सिंह ने इन सभी बातों को कोरी अफवाह बताया है. उन्होंने कहा कि पवन का जल्द ही तलाक होने वाला है फिर अच्छे तीसरी शादी करेंगे. 

पवन ने नहीं की तीसरी शादी

धर्मेंद्र ने हाल ही में पवन सिंह की पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने उनकी पहली पत्नी नीलम के निधन, दूसरी पत्नी ज्योति से तलाक केस के साथ-साथ बर्थेड पार्टी में मौजूद महिमा सिंह के साथ करीबी को लेकर खुलकर राय रखी. दैनिक भास्कर से बातचीत में धर्मेंद्र ने कहा कि- पवन ने ऐसा कुछ नहीं किया है. 
 
धर्मेंद्र सिंह बोले- हमको तो नहीं लगता है कि तीसरा चौथा शादी किया है. अरे स्टारडम है, हीरो है, किसी के साथ थोड़ा ठुमका लगा लिया, नाच गा लिया, शूटिंग कर लिया, तो मिर्च मसाला लगाकर विरोधी लोग कहता है- शादी कर लिया. ऐसा बच्चा नहीं है वो. 

सम्बंधित ख़बरें

conspiracy against Pawan singh
पवन सिंह के खिलाफ करीबी रच रहे साजिश, नेता का दावा, वायरल हुआ था वीड‍ियो
Vishal Singh-Pawan Singh
पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में झगड़ा, दोस्त को बॉडीगार्ड ने दिया धक्का, Video
Pawan Singh
कैसे हारमोनियम बजाने वाले पवन सिंह बने पावर स्टार?
Pawan and Khesari
Pawan Singh की Birthday पार्टी में धूम मचाएंगे Khesari!
pawan singh new song bedroom me raja
'बेडरूम में राजा' हीरोइन संग पवन सिंह का रोमांस, गाना देख क्रेजी फैंस

''जो कुछ भी चल रहा है वो यूट्यूबर्स की देन है. इनका कोई ईमान धर्म नहीं है. बिल्कुल झूठी खबर है. शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है कि कभी भी कर ली जाए और घर के बड़े बुजुर्गों या फिर परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी जानकारी न हो. ऐसा होगा तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? मैटर है, एक दो महीने में सुलझ जाएगा. तो फिर शहनाई बजेगी, शादी होगी.''

Advertisement

तलाक के इंतजार में पवन

धर्मेंद्र ने आगे कहा कि- पवन सिंह अच्छे हैं. ये शादी की बात मीडिया के जरिए ही पता चली है. लेकिन पवन ने शादी नहीं की है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पवन सिंह जमीन से उठकर वहां तक पहुंचे हैं. कोई सत्यता प्रमाणित थोड़े हुआ है कि 3 शादी किए हैं. पहली शादी जो हुई थी, उसमें उनकी पत्नी की स्वभाविक मौत हुई थी. तो हिंदु मैरिज एक्ट 955 के अंतर्गत अगर पत्नी असाध्य रूप से पीड़ित हो जाए तो शादी कर सकते हैं. और ज्योति जी के साथ में तो अरेंज मैरिज थी. वो चाहते तो किसी से भी शादी कर सकते थे.

''अभी कोर्ट ने आदेश दिया है, ज्योति और पवन- दोनों को साथ रहने के लिए, ये तो एक न्यायित प्रक्रिया है, साथ रहेंगे फिर कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये लोग लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते तो तलाक हो जाएगा. शादी टूट जाएगा. अगर रह सकते हैं तो रहेंगे साथ में.''

पार्टी की बातों पर गोलमोल जवाब

धर्मेंद्र ने आगे बातचीत में पवन सिंह की बर्थडे पार्टी से वायरल हुईं महिमा सिंह को लेकर कहा कि- वो कोई हीरोइन होगी हम लोग उस वक्त मौके पर नहीं थे. इधर उधर थे. बर्थडे पार्टी में हजारों लोग मौजूद होते हैं, कौन महमान है कौन कलाकार है, हर किसी की पहचान करना मुश्किल होता है. सिर्फ एक वीडियो के आधार पर शादी की बात कहना गलत है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement