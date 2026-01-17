scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, कौन है आम्रपाली दुबे का फेवरेट कलाकार? एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार हैं. दोनों के बीच एक राइवलरी देखी जाती है. ऐसे में उनकी को-स्टार रह चुकीं आम्रपाली दुबे को दोनों में से कौन कलाकार सबसे ज्यादा पसंद है?

Advertisement
X
आम्रपाली का फेवरेट कौन? (Photo: Instagram @aamrapali1101/Facebook @Khesari Lal Yadav fans)
आम्रपाली का फेवरेट कौन? (Photo: Instagram @aamrapali1101/Facebook @Khesari Lal Yadav fans)

सिनेमा की दुनिया में जब दो एक से बढ़कर एक धुरंधर टकराते हैं, तो मुकाबला देखने लायक होता है. फिर चाहे वो बॉलीवुड हो या भोजपुरी सिनेमा. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव उसी मुकाबले के दो तगड़े प्रतिद्वंदी हैं. जहां एक को भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता है, तो दूसरे को 'ट्रेंडिंग स्टार'.

पवन सिंह-खेसारी लाल यादव की राइवलरी

पवन सिंह और खेसाली लाल यादव के बीच चलने वाली राइवलरी किसी से नहीं छिपी है. दोनों कई मौकों पर एक-दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आए हैं. दोनों के फैंस भी एक-दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. हाल ही में भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे से पवन सिंह और खेसारी से जुड़ा एक सवाल किया गया. चूंकि एक्ट्रेस दोनों पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ काम कर चुकी हैं, ऐसे में वो उन्हें फैंस से बेहतर समझती और जानती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Pawan Singh
Akshra Singh का नाम सुनकर बेखबर हुए Pawan Singh!
Pawan Singh
तीसरी शादी पर चुप पवन सिंह, एक्ट्रेस संग दिखी नजदीकियां, रिश्ते पर उठे सवाल
scene after chaos at Pawan Singh's show (Photo - Screengrab)
भोजपुरी स्टार पवन सिंह के शो में बेकाबू भीड़, पुलिस ने भांजी लाठियां
manoj Tiwari pawan singh
'मैं ड्राइवर था, 3 साल...', मनोज तिवारी को याद आए मुश्किल दिन, पवन सिंह ने देखी गरीबी
Pawan and Jyoti
Jyoti Singh अपने पति Pawan Singh के साथ रहना चाहती हैं!

आम्रपाली ने द लल्लनटॉप के बिहार अड्डा में शिरकत की, जहां उनसे पूछा गया कि दोनों सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में से कौन उनका सबसे फेवरेट है? तो उन्होंने इसपर कहा, 'हम तो पहले दिन से तीसरे ऑप्शन पर टिके हुए हैं. मेरे फेवरेट एक्टर, सिंगर पहले दिन से ही दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हैं.'

Advertisement

कौन हैं आम्रपाली का फेवरेट स्टार?

आम्रपाली जिस इवेंट में थीं, उसी में पवन सिंह भी शिरकत करने वाले थे. ऐसे में एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'लेकिन आज पवन जी आ रहे है और मैं भी काफी एक्साइटेड हूं. तो जब वो आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि हमने उनका नाम नहीं लिया, तो इस सवाल पर मैं पवन सिंह का नाम लेना चाहूंगी.'

पवन सिंह और खेसाली लाल यादव पिछले कुछ वक्त में एक-दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी करते नजर आए थे. बिहार चुनाव के दौरान दोनों अलग-अलग पार्टी में थे. ऐसे में दोनों ने एक-दूसरे पर कई आरोप लगाए. खेसारी ने पवन सिंह की शादी और पत्नी ज्योति सिंह को लेकर कई विवादित बयान भी दिए, जिसपर बात में काफी बवाल भी हुआ. पवन सिंह ने खेसारी की बातों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया. 

पवन सिंह की पर्सनल लाइफ काफी समय से सुर्खियों में है. उनका पत्नी ज्योति सिंह से तलाक की चर्चा है, वहीं उसके साथ-साथ तीसरी शादी की भी खबरें फैली हुई हैं. पवन सिंह की बर्थडे पार्टी के दौरान इस मुद्दे पर काफी बवाल भी मचा था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement