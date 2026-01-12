शादी के 9 महीने बाद मां बनी मशहूर एक्ट्रेस, घर आया नन्हा राजकुमार, खुशी से झूमा पति

भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस पूनम दुबे और उनके पति गौरव जैन के घर साल 2026 खुशियां लेकर आया है. पूनम दुबे ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है. इस जोड़े के घर नन्हे मेहमान के आगमन की खबर मिलते ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच जश्न का माहौल है.

इमोशनल हुए गौरव जैन

पूनम दुबे के पति गौरव जैन ने इस खुशखबरी को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया. उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा, 'आज महादेव एवं माता रानी के आशीर्वाद से हम फिर से मां-पापा बन गए. लड्डू गोपाल आए हैं. 12-01-2026.

गौरव की इस पोस्ट से साफ है कि परिवार इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. उन्होंने इस हैप्पी मोमेंट को सभी के साथ शेयर किया.

इंडस्ट्री में खुशी की लहर

पूनम दुबे भोजपुरी जगत की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और एक्टिंग के दम पर एक खास पहचान बनाई है. जैसे ही गौरव जैन ने बेटे के जन्म की तारीख (12 जनवरी 2026) के साथ यह पोस्ट शेयर की, सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया.

भोजपुरी जगत के कई बड़े सितारों और को-एक्टर्स ने पूनम और गौरव को माता-पिता बनने पर शुभकामनाएं दी हैं. जिसमें आम्रपाली दुबे जैसी एक्ट्रेस शामिल हैं. इसके साथ ही फैंस भी भर-भर के बधाइयां दे रहे हैं.

2025 को हुई थी शादी

पूनम ने 18 अप्रेल 2025 को अपने लॉन्ग टाइम बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड गौरव से शादी की थी, दोनों ने पूरे रीति-रिवाज के साथ सात फेरे लिए थे और अपने सालों के रिश्ते को मजबूत बंधन में बांधा था. हालांकि इस पारंपरिक शादी के बाद कपल ने गोवा के ला कबाना रिजॉर्ट में वेडिंग रिसेप्शन पार्टी की थी, जहां भोजपुरी सिनेमा केकई सितारे शामिल हुए थे.

वहीं एक्ट्रेस को लेकर ये अफवाह है कि उनकी पहले से जुड़वा बेटियां है. लेकिन हकीकत ये है कि उनकी बायोलॉजिकल बेटियां नहीं हैं. पूनम ने कुछ वक्त पहले साफ किया था कि वो उनकी मां की तरह परवरिश करती हैं, लेकिन उन्होंने बेटियों को कब और किन परिस्थियों में गोद लिया इसका कोई खुलासा नहीं किया. पिछले साल ही पूनम ने बेटियों का पहला बर्थडे मनाया था.

