भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह की उड़ी मौत की अफवाह, फेक पोस्ट पर फूटा गुस्सा, बोलीं- यकीन न करें

बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के निधन की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं. इसी कड़ी में अब भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस अंजना सिंह की मौत की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह (Photo: Instagram/anjana_singh_)
भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह (Photo: Instagram/anjana_singh_)

भोजपुरी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस अंजना सिंह इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल जिंदगी और एक बेहद चौंकाने वाली खबर को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल हुई जिसने न केवल उनके फैंस को हिला कर रख दिया, बल्कि पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी.

दरअसल, इंटरनेट पर यह दावा किया जाने लगा कि अंजना सिंह अब हमारे बीच नहीं रहीं. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई और फैंस भावुक होकर अपने रिएक्शन देने लगे. हालांकि, बाद में इस खबर की सच्चाई कुछ और ही निकली. अंजना सिंह के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से इस पर रिएक्शन दिया गया और इस पूरी अफवाह को खारिज किया. 

क्या सच में अंजना सिंह का निधन हो गया?
सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस अंजना सिंह को लेकर एक फोटो आग की तरह फैली. इस वायरल फोटो ने हर किसी को हैरान कर दिया है क्योंकि इसमें अंजना की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर 'RIP' लिखा हुआ है. इतना ही नहीं, शरारती तत्वों ने फोटो पर फूलों की माला भी लगा दी. जिससे पहली नजर में देखने पर ऐसा लगे जैसे एक्ट्रेस का सच में निधन हो गया हो. 

इस फोटो के साथ दिए गए कैप्शन में दावा किया गया कि, 'भोजपुरी सिनेमा की एक जानी-मानी अभिनेत्री की सड़क हादसे में मौत हो गई है.' जैसे ही यह तस्वीर वायरल हुई, अंजना सिंह के फैंस में हड़कंप मच गया और लोग सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गए.

इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सामने आया सच
जैसे ही यह फर्जी खबर अंजना सिंह तक पहुंची, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया. उनके अपने ऑफिशियल  इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर इन अफवाहों का खंडन किया गया. पोस्ट में साफ तौर पर बताया गया कि अंजना सिंह पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं. साथ ही, एक्ट्रेस और उनकी टीम ने लोगों से अपील की कि वे इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन न करें और न ही इन्हें आगे बढ़ाएं. 

सोशल मीडिया पर अंजना सिंह का जलवा
आपको बता दें कि अंजना सिंह भोजपुरी जगत का एक बड़ा नाम हैं और वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं, जिन्हें उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं. अंजना न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपने लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं.

---- समाप्त ----
