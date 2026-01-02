scorecardresearch
 
CID बहू बनीं आम्रपाली दुबे, दुल्हन बनकर हाथों में उठाई बंदूक, फर्स्ट पोस्टर रिलीज

भोजपुरी फिल्म सी आई डी बहू का पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसमें आम्रपाली दुबे एक सशक्त महिला किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म रहस्य, थ्रिल, एक्शन और पारिवारिक भावनाओं का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करती है.

सीई़डी बहू पोस्टर (Photo: Instagram@aamrapali1101)
नए साल पर भोजपुरी सिनेमा की मोस्टअवेटेड फिल्म CID बहू का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. पोस्टर में आम्रपाली दुबे एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में लेंस के साथ नजर आ रही हैं. फिल्म के इस पोस्टर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा का माहौल बना दिया है.

पोस्टर से साफ हो गया है कि फिल्म रहस्य, एक्शन और पारिवारिक भावनाओं का दिलचस्प संगम पेश करने वाली है. खास बात ये है कि फिल्म में दर्शकों की चहेती अभिनेत्री आम्रपाली दुबे एक अलग और दमदार अंदाज में नजर आने वाली हैं. 

आम्रपाली की फिल्म का पोस्टर रिलीज 
CID बहू फिल्म का निर्माण प्रेम राय ने किया है. उन्होंने दावा किया कि ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा में अब तक बने पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल अलग और अनोखे कांसेप्ट पर आधारित है. उन्होंने कहा कि CID बहू में एक ओर सस्पेंस, थ्रिल और इन्वेस्टिगेशन का दमदार तड़का देखने को मिलेगा. दूसरी ओर पारिवारिक भावनाओं और सामाजिक सरोकारों को भी मजबूती से पिरोया गया है.

प्रेम राय के अनुसार, ये फिल्म दर्शकों को एक नई सोच और नया अनुभव देगी. क्योंकि इसमें महिला किरदार को बेहद सशक्त और निर्णायक भूमिका में प्रस्तुत किया गया है, जो कहानी को पूरी तरह से अलग दिशा देता है. उन्होंने विश्वास जताया कि CID बहू कंटेंट और प्रस्तुति दोनों के स्तर पर दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और भोजपुरी सिनेमा को एक नया आयाम देगी. 

अलग रोल में आम्रपाली
फिल्म CID बहू की कहानी और निर्देशन की कमान अनंजय रघुराज ने संभाली है. को-प्रोड्यूसर के तौर पर शाइस्ता खान जुड़ी हैं. फिल्म का पोस्टर संकेत देता है कि CID बहू एक ऐसी कहानी है, जिसमें एक मजबूत महिला किरदार दिखाया गया है. ये महिला सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों के साथ-साथ अपराध की गुत्थियों को सुलझाते हुए दिखाई देगी. 

फिल्म की तकनीकी टीम भी काफी मजबूत है. संगीत की बात करें, तो फिल्म में साजन मिश्रा और ओम झा का संगीत है. गाने के लिरिक्स धर्म हिंदुस्तानी और दुर्गेश भट्ट ने लिखे हैं. 

फिल्म में आम्रपाली दुबे के साथ राज सिंह राजपूत, पूजा ठाकुर, अयाज खान, साहिल सिद्दीकी, श्वेता वर्मा, रंभा साहनी, विद्या सिंह, संजीव के मिश्रा, ससिता रॉय, निहाल सिंह और शियान्श सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. 

---- समाप्त ----
