UP Election: 'भागीदारी परिवर्तन मोर्चा' गठबंधन में शामिल हुई 'पीस पार्टी', AIMIM चीफ ने किया ये ऐलान

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जन अधिकार पार्टी और पीस पार्टी से गठबंधन किया है. लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जहां प्रत्याशी देंगे, वहां पीस पार्टी उनका समर्थन करेगा और जहां पीस पार्टी प्रत्याशी देगा, वहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उनका समर्थन करेगा. बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 'भागीदारी परिवर्तन मोर्चा' गठबंधन बना है. इस गठबंधन में AIMIM, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और वामन मेश्राम की बामसेफ शामिल है.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने तय किया है कि राज्य में पीस पार्टी के उम्मीदवार जहां भी चुनाव लड़ेंगे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उनका समर्थन करेगा. इसी तरह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, पीस पार्टी उनका समर्थन करेगी.

We've decided that Bhagidari Parivartan Morcha will support candidates of Peace Party, wherever they'll contest elections (in the state). Similarly, Peace Party will support the candidates of Bhagidari Parivartan Morcha wherever they'll contest from: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/RtjeU2lOrs