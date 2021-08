BJP में शामिल हो सकते हैं ED के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह, कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कई जांचों में रहे शामिल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं. सूत्रों ने बताया है कि वे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतर सकते हैं. सिंह को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है और 2जी स्पैक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स, एयरसेल-मैक्सिस समेत कई मामलों में की जांच में शामिल रहे हैं. इन कई मामलों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का भी नाम आया था.

ट्विटर पर राजेश्वर सिंह की बहन और वकील आभा सिंह ने जानकारी दी है कि उनके भाई ने वॉलेंटियरी रिटायरमेंट लिया है. उन्होंने लिखा, ''देश की सेवा करने के लिए ईडी से जल्द रिटायरमेंट लेने के लिए मेरे भाई को बधाई. देश को आपकी जरूरत है.'' वर्तमान में लखनऊ में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत, राजेश्वर सिंह 2009 में उत्तर प्रदेश पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर ईडी में शामिल हुए थे. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के मूल निवासी राजेश्वर सिंह धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. उनके पास कानून और मानवाधिकार की डिग्री भी है.

Congratulations to my brother #RajeshwarSingh of the #ED for opting for early retirement to serve the country. Nation needs you. pic.twitter.com/fBUXKCQNpG