बंगालः क्या हुआ जब जेपी नड्डा के रोड शो में फंस गई एंबुलेंस, देखें वीडियो

बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है. 27 मार्च को पहले चरण के लिए मतदान होना है. ऐसे में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 2 शीर्ष नेताओं की ओर से अलग-अलग जगहों पर रोड शो किया गया. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो के दौरान एक एंबुलेंस फंस गई और उसके निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित थे.

हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो राजनीतिक दलों के लिए बड़े और प्रभावकारी आयोजन साबित हो सकते हैं, लेकिन कई बार इमरजेंसी सर्विस के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाते हैं क्योंकि भारी भीड़ की वजह से सड़कों पर इमरजेंसी वाले वाहन फंस जाते हैं.

बहरहाल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मंगलवार को पश्चिम मिदनापुर में रोड शो चल रहा था और इस बीच एक एंबुलेंस फंस गई और उसके जल्दी बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि जेपी नड्डा अपने समर्थकों से एंबुलेंस के लिए रास्ता बनाने की बात कह रहे हैं. वीडियो में नड्डा यह कहते दिख रहे हैं कि एंबुलेंस के लिए रास्ता बनाओ. कोई भी इसे रोकेगा नहीं.

BJP national president JP Nadda asks to make way for an ambulance amid a packed roadshow in West Midnapore, West Bengal#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/dmNPj451E3