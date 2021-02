ममता बनर्जी का दिखा नया अवतार, शादी समारोह में ढोल-बांसुरी की ताल पर किया डांस

चुनावी माहौल में जहां तीखी बयानबाजी सुनने को मिलती है, वहीं कई ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जो बेहद आकर्षक और दिलचस्प होती हैं. इसी तरह का एक वीडियो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामने आया है, जिसमें वो राजनीतिक वार-पलटवार से अलग डांस करती दिखाई दे रही हैं.

आमतौर पर काफी आक्रामक नजर आने वाली तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के डांस वाला ये वीडियो अलीपुरद्वार जिले के फलकटा का है. न्यूज एजेंसी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बताया है कि फलकटा में सामूहिक विवाह समारोह में सीएम ममता बनर्जी पहुंची थीं, जहां उन्होंने डांस किया.

वीडियो में ममता बनर्जी हमेशा की तरह सफेद साड़ी के साथ हरी शॉल और मुंह पर मास्क लगाए नजर आ रही हैं. कुछ महिला कलाकार डांस कर रही हैं, सभी ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, ममता बनर्जी भी उनके हाथों में हाथ लेकर ढोलक और बांसुरी की ताल पर थिरकती दिखाई दे रही हैं.

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee dances during a mass marriage ceremony in Falakata of Alipurduar district. pic.twitter.com/zIDyhRDS7x