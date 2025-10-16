scorecardresearch
 

बिहार चुनाव: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, सासाराम से पत्नी स्नेहलता को दिया टिकट

इस लिस्ट में एनडीए गठबंधन में उनके खाते में आई छह विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर नामों की घोषणा की गई है, जबकि दो सीटें अभी खाली रखी गई हैं. इसमें सबसे प्रमुख नाम उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता का है, जिन्हें सासाराम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

पारू और बाजपट्टी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है. (File Photo: PTI)
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) प्रमुख और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में एनडीए गठबंधन में उनके खाते में आई छह विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर नामों की घोषणा की गई है, जबकि दो सीटें अभी खाली रखी गई हैं.

पार्टी के प्रदेश महासचिव सुभाष चन्द्रवंशी द्वारा जारी इस सूची में बताया गया है कि सीटों का निर्धारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दलों के बीच हुई विस्तृत चर्चा के बाद किया गया.

इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता का है, जिन्हें सासाराम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं, दिनारा से आलोक कुमार सिंह, उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज और मधुबनी से माधव आनंद मैदान में होंगे. पारू और बाजपट्टी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है.

कुशवाहा को एक विधान परिषद सीट भी मिलेगी

सूत्रों के मुताबिक, उपेंद्र कुशवाहा को इस बार गठबंधन में छह विधानसभा सीटों के साथ-साथ एक विधान परिषद सीट भी दी गई है. दरअसल, एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर कुशवाहा नाराज बताए जा रहे थे. मंगलवार देर रात उन्हें मनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे थे.

इसके बाद बुधवार तड़के कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है. इसके बाद कुशवाहा ने बुधवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बताया जा रहा है कि इस बैठक में उन्हें विधान परिषद सीट ऑफर की गई है. इसके बाद सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बनी.

'बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी'

अमित शाह से मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि गठबंधन के संदर्भ में कुछ मुद्दे थे, जिन पर विमर्श की जरूरत थी. इसी विमर्श के लिए मैं और नित्यानंद राय गृह मंत्री से मिले थे. अब उम्मीद है कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी. बिहार में एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी.

