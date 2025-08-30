'डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल CM चाहिए...' राहुल और अखिलेश की मौजूदगी में तेजस्वी ने खुद को बताया मुख्यमंत्री का चेहरा

बिहार की राजनीति में शनिवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. आरा में वोटर अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया. इस दौरान मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे.

नीतीश कुमार पर सीधा हमला

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नकलची करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार उनकी योजनाओं की नकल कर जनता के सामने पेश कर रही है. तेजस्वी बोले, “तेजस्वी आगे-आगे चल रहा है और सरकार पीछे-पीछे उसकी नकल कर रही है.”

ओरिजिनल बनाम डुप्लीकेट CM का सवाल

अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने जनता से सवाल पूछा, “आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट?” उन्होंने साफ कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और वह ही बिहार के असली विकल्प के रूप में खड़े हैं.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी से तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने पर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था. लेकिन आज आरा की रैली में तेजस्वी ने उनके सामने ही ऐलान कर दिया कि महागठबंधन का ओरिजिनल सीएम चेहरा वही हैं.

बच्चा-बच्चा कह रहा है- 'वोट चोर, गद्दी छोड़'

तेजस्वी यादव ने कहा, 'यह एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रही है, इसे लाखों लोगों का समर्थन मिला. बिहार के लोग जागरूक हैं और बिहारी अपने वोट की रक्षा करेंगे. आज अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हुए. उनकी उपस्थिति ने हमें ताकत दी है. देश का बच्चा-बच्चा कह रहा है, 'वोट चोर, गद्दी छोड़' और यह संदेश पूरे देश में फैल गया है.

तेजस्वी ने कहा, भाजपा के लोग डरे हुए हैं, इसलिए वे तेजस्वी के विजन को लागू करना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जिसका खुलासा हम अधिसूचना आने के बाद करेंगे कि हम बिहार में क्या-क्या लागू करेंगे. बिहार में हर कोई कह रहा है कि हमें असली सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं.

एजेंसी से इनपुट सहित

---- समाप्त ----