'243 सीटों पर लड़ रहा तेजस्वी', कांग्रेस पर दबाव या कार्यकर्ताओं का जोश हाई करने की कोशिश... क्या हैं बयान के मायने?

बिहार की सियासत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ताजा बयान ने नई हलचल मचा दी है. मुजफ्फरपुर के कांटी हाई स्कूल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा. अपने संबोधन की शुरुआत में पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और फिर लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों को गिनाया.



'हम फिर आएंगे...'

भाषण के अंत में तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से कहा, 'हम फिर आएंगे... आप सब यह समझ लीजिए कि बिहार की हर सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है.' उन्होंने खासतौर पर मुजफ्फरपुर, गायघाट, बोचहां, कांटी और मुन्ना जी की सीटों का जिक्र किया. तेजस्वी के इस बयान के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं.

क्या हैं तेजस्वी के बयान के मायने?

दरअसल, मुजफ्फरपुर की सीट पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं. ऐसे में इसे कांग्रेस पर दबाव बनाने की राजनीति भी माना जा रहा है. गौरतलब है कि जब राहुल गांधी से महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया था. अब तेजस्वी यादव के इस बयान ने एक बार फिर से इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है.

तेजस्वी ने किया GMCH का औचक निरीक्षण

तेजस्वी यादव ने बीती रात पूर्णिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल की खस्ताहाल व्यवस्था पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व NDA सरकार पर सीधा हमला बोला. तेजस्वी ने कहा कि यह हालत किसी साधारण जिला या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज की है.

उन्होंने बताया कि अस्पताल में ICU तक नहीं है, ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा है और कार्डियोलॉजी विभाग ही मौजूद नहीं है. स्थिति यह है कि एक-एक बेड पर तीन-तीन मरीजों को लिटाया जा रहा है और 15-20 दिन तक बेडशीट तक नहीं बदली जाती. GMCH में 80% डॉक्टरों के पद खाली हैं, नर्सों के 255 स्वीकृत पदों में सिर्फ 55 पर ही भर्ती हुई है. एक समय में केवल 18 नर्सें ही ड्यूटी पर रहती हैं. 23 विभागों में से कई बंद पड़े हैं और मेडिकल इंटर्न्स को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है.

'इस मेडिकल कॉलेज में जरूर आएं पीएम मोदी'

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार केवल बिल्डिंग बनाने और उपकरण खरीदने में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करती है, लेकिन डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन और स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति नहीं करती. इसी वजह से हर दिन करीब 10 हजार मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है.

प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि वे सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बिहार में 20 साल की एनडीए सरकार की नाकामियों और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों नहीं दिखती. तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया के इस मेडिकल कॉलेज में जरूर आएं और 2005 के बाद वाले मुख्यमंत्री को भी साथ लाएं, वरना वे फिर कह देंगे कि '2005 से पहले कुछ था जी?'

