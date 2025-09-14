scorecardresearch
 

उड़ान भरने वाला था तेजस्वी यादव का हेलिकॉप्टर... अचानक एक युवक दौड़कर पहुंचा और पैरों में गिर गया, Video

बिहार के मुजफ्फरपुर में उस समय सभी हैरान रह गए, जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हेलिकॉप्टर उड़ान भरने से ठीक पहले एक युवक दौड़कर पहुंचा और उनके पैरों में गिर गया. यह नजारा वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

तेजस्वी यादव के पैरों में गिरकर प्रणाम करने लगा युवक. (Photo: Screengrab)
तेजस्वी यादव के पैरों में गिरकर प्रणाम करने लगा युवक. (Photo: Screengrab)

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हेलिकॉप्टर से उड़ान भरने वाले थे. उसी दौरान अचानक एक युवक सुरक्षा घेरे को तोड़कर रनवे तक पहुंच गया और उनके पैर पकड़ लिए. इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के कांटी स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वे हेलिकॉप्टर से वापस लौट रहे थे, तभी यह वाकया हुआ. जैसे ही हेलिकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार हुआ, अचानक एक युवक दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया और पैर पकड़कर प्रणाम करने लगा.

यहां देखें Video

घटना के दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आकर उस युवक को हेलिकॉप्टर के पास से हटाया. इसके बाद तेजस्वी यादव के हेलिकॉप्टर ने सुरक्षित तरीके से उड़ान भरी. हालांकि कुछ पल के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.

यह भी पढ़ें: सामने बैठा था शख्स, देखते-देखते मंच पर कूदा... बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया की सुरक्षा में चूक

इस मामले का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहे युवक की पहचान हो गई है. उसका नाम सारीफुल इस्लाम बताया जा रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि वह तेजस्वी यादव से मिलने और उन्हें प्रणाम करने की इच्छा से हेलिकॉप्टर के पास तक पहुंच गया था. इस घटना ने सुरक्षा में बड़ी चूक को उजागर कर दिया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का लगाव बता रहे हैं, वहीं इस मामले को सुरक्षा की गंभीर चूक भी माना जा रहा है.

