उड़ान भरने वाला था तेजस्वी यादव का हेलिकॉप्टर... अचानक एक युवक दौड़कर पहुंचा और पैरों में गिर गया, Video

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हेलिकॉप्टर से उड़ान भरने वाले थे. उसी दौरान अचानक एक युवक सुरक्षा घेरे को तोड़कर रनवे तक पहुंच गया और उनके पैर पकड़ लिए. इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के कांटी स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वे हेलिकॉप्टर से वापस लौट रहे थे, तभी यह वाकया हुआ. जैसे ही हेलिकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार हुआ, अचानक एक युवक दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच गया और पैर पकड़कर प्रणाम करने लगा.

घटना के दौरान मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आकर उस युवक को हेलिकॉप्टर के पास से हटाया. इसके बाद तेजस्वी यादव के हेलिकॉप्टर ने सुरक्षित तरीके से उड़ान भरी. हालांकि कुछ पल के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.

इस मामले का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहे युवक की पहचान हो गई है. उसका नाम सारीफुल इस्लाम बताया जा रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि वह तेजस्वी यादव से मिलने और उन्हें प्रणाम करने की इच्छा से हेलिकॉप्टर के पास तक पहुंच गया था. इस घटना ने सुरक्षा में बड़ी चूक को उजागर कर दिया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग इसे तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का लगाव बता रहे हैं, वहीं इस मामले को सुरक्षा की गंभीर चूक भी माना जा रहा है.

