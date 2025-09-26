scorecardresearch
 

Feedback

तेज प्रताप की नई पार्टी बढ़ाएगी भाई तेजस्वी की टेंशन? महज 12 हजार वोट से बिगड़ सकता है RJD का खेल

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राष्ट्रीय जनता दल से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है. उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल से मिलता-जुलता है. 15 मई 2013 को पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को राजनीति में लॉन्च किया था, लेकिन 12 साल बाद अब उनकी राहें जुदा हो गई हैं.

Advertisement
X
लालू परिवार में फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान तय माना जा रहा है (Photo: PTI)
लालू परिवार में फूट से आरजेडी को सीधा नुकसान तय माना जा रहा है (Photo: PTI)

बिहार में कहावत है घर टूटे- जंवार लूटे. यानी जब घर के अंदर ही फूट पड़ जाए सदस्यों के बीच झगड़े हों, तो बाहरी लोग उसका फायदा उठाकर घर को लूट लेते हैं. RJD से निकाले जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया. तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल से मिला जुला रखा है सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप अपनी बगावत से RJD को नुकसान पहुंचा पाएंगे?

तारीख 15 मई 2013 जगह- पटना का गांधी मैदान. RJD की परिवर्तन रैली हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को एक साथ राजनीति में लॉन्च किय. लेकिन 12 साल बाद लालू यादव के बेटों की राह जुदा हो गईं. बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सालों की अनबन के बाद अपनी पार्टी बना ली और एक साल छोटे भाई तेजस्वी पर हमला बोल दिया.

तेज प्रताप यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 'जनशक्ति जनता दल' संगठन का गठन 2020 में ही कर दिया था. क्योंकि हम जानते थे कि कुछ जयचंद टाइप के जो लोग होंगे वो हमारे साथ खेल कर सकते हैं. ये संगठन केवल और केवल सामाजिक न्याय और ग़रीब जनता के लिए काम करेगी. जो ग़रीब का नेता होता है वो पैदल चलता है. हम कहीं भी चले जाते हैं भीड़ में तो जनता को देखते ही हम गाड़ी से ही कूद जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: तेज प्रताप यादव के पोस्टर में ना लालू, ना राबड़ी... देखें फिर किन 5 लोगों की हैं तस्वीरें

सम्बंधित ख़बरें

Owaisis rebuttal to the outsider, saying - we will not be afraid.
'चांद से नहीं, हैदराबाद से आया हूं...', ओवैसी का तेजस्वी पर पलटवार 
prashant kishor arvind kejriwal
बिहार में प्रशांत किशोर को मिल सकती है केजरीवाल जैसी कामयाबी, 'अन्‍ना' की कमी रह गई 
Expressing anger over being called outsider, targeted Tejashwi.
बिहार में 'बाहरी' कहे जाने पर भड़के ओवैसी, देखें क्या कहा? 
बृज किशोर और निरंजन को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने का था संकट
चुनाव से पहले पाला बदल: बीजेपी के दो पूर्व विधायकों ने थामा RJD का दामन 
Women in Bihar received a gift, ₹10,000 credited to their accounts.
बिहार: CM महिला रोजगार योजना पर क्या बोले तेजस्वी? देखें  

तेजस्वी की तरह तेज प्रताप के पास न न तो राज्य में जनाधार है और न ही संगठन है. ऐसे में सवाल ये है कि तेज प्रताप के नई पार्टी बनाने से तेजस्वी को कितना नुकसान होगा? 

Advertisement

तेज प्रताप यादव लगातार अपनी छवि को लालू की तरह गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने एक वीडियो में कहा, 'मेरे रग में किसका ख़ून है, लालू यादव का खून है. तो आप समझिए कि हमको जिताते हैं तो लालू यादव को जिताने का काम करेंगे.' 

तेज प्रताव के ये तेवर भले ही उन्हें तेजस्वी के कद का नेता न बना पाएं. लेकिन RJD के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं. 

जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि महुआ से अगर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? तो तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी महुआ से कभी नहीं लेड़ेंगे. अगर-मगर की बात ही नहीं है. 

बिहार में चुनाव कांटे का है. पिछली बार आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को एनडीए से चुनाव में सिर्फ 0.23 फीसदी कम वोट मिला था. उसे देखते हुए तेज प्रताप की नाराजगी चुनावी नतीजों के हिसाब से निर्णायक साबित हो सकते हैं. 

तेज प्रताप अपने पिता की स्टाइल में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. माना जा रहा है कि वो यादव-मुस्लिम बहुल सीट पर कुछ उम्मीदवार उतार सकते हैं. जिससे सीधा नुकसान तेजस्वी का ही होगा.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD 5000 से भी कम वोटों से 15 सीट जीती. कम मार्जिन वाली सीट पर तेज प्रताप अगर लालू यादव के बेटे के तौर पर कुछ हजार वोट भी जुटा ले गए तो खेल बदल जाएगा. इसका ट्रेलर साल 2019 लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है.

Advertisement

तब तेज प्रताप जहानाबाद से अपने करीबी को RJD से उतारना चाहते थे. लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो निर्दलीय उतारा. तेज प्रताप के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को 7755 वोट मिले और JDU चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी RJD के सुरेंद्र प्रसाद यादव से 1751 वोटों से जीत गए. 

तेजस्वी कहीं न कहीं इस खतरे को जानते हैं इसलिए अब उनकी कोशिश परिवार में कलह को शांत करने की है. तेज प्रताप की ही राह पर लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य नाराज चल रही हैं. जिनको लेकर तेजस्वी ने बड़ी बात कही है. 

तेजस्वी ने कहा, 'कभी भी रोहिणी, मिशा अपने स्वार्थ में नहीं रहीं हैं. पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं. और शुरू से ही हमारा साथ दिया है और हमारे साथ रहीं हैं. हमें बढ़ाने में जो कर सकतीं थीं वो किया. न टिकट मांगा और न किसी को टिकट दिलवाने का काम किया.' 

तेजस्वी यादव लालू परिवार में फूट से RJD को सीधा नुकसान तय है इससे तेजस्वी की छवि को भी धक्का लगेगा। विरोधी इसे उनकी नाकामी बताएंगे. इसलिए तेज प्रताप की ये नई पार्टी BJP-JDU से ज्यादा RJD के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement