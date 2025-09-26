तेज प्रताप की नई पार्टी बढ़ाएगी भाई तेजस्वी की टेंशन? महज 12 हजार वोट से बिगड़ सकता है RJD का खेल

बिहार में कहावत है घर टूटे- जंवार लूटे. यानी जब घर के अंदर ही फूट पड़ जाए सदस्यों के बीच झगड़े हों, तो बाहरी लोग उसका फायदा उठाकर घर को लूट लेते हैं. RJD से निकाले जाने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शनिवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया. तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल से मिला जुला रखा है सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप अपनी बगावत से RJD को नुकसान पहुंचा पाएंगे?



तारीख 15 मई 2013 जगह- पटना का गांधी मैदान. RJD की परिवर्तन रैली हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को एक साथ राजनीति में लॉन्च किय. लेकिन 12 साल बाद लालू यादव के बेटों की राह जुदा हो गईं. बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सालों की अनबन के बाद अपनी पार्टी बना ली और एक साल छोटे भाई तेजस्वी पर हमला बोल दिया.

तेज प्रताप यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 'जनशक्ति जनता दल' संगठन का गठन 2020 में ही कर दिया था. क्योंकि हम जानते थे कि कुछ जयचंद टाइप के जो लोग होंगे वो हमारे साथ खेल कर सकते हैं. ये संगठन केवल और केवल सामाजिक न्याय और ग़रीब जनता के लिए काम करेगी. जो ग़रीब का नेता होता है वो पैदल चलता है. हम कहीं भी चले जाते हैं भीड़ में तो जनता को देखते ही हम गाड़ी से ही कूद जाते हैं.

तेजस्वी की तरह तेज प्रताप के पास न न तो राज्य में जनाधार है और न ही संगठन है. ऐसे में सवाल ये है कि तेज प्रताप के नई पार्टी बनाने से तेजस्वी को कितना नुकसान होगा?

तेज प्रताप यादव लगातार अपनी छवि को लालू की तरह गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने एक वीडियो में कहा, 'मेरे रग में किसका ख़ून है, लालू यादव का खून है. तो आप समझिए कि हमको जिताते हैं तो लालू यादव को जिताने का काम करेंगे.'

तेज प्रताव के ये तेवर भले ही उन्हें तेजस्वी के कद का नेता न बना पाएं. लेकिन RJD के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं.

जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि महुआ से अगर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? तो तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी महुआ से कभी नहीं लेड़ेंगे. अगर-मगर की बात ही नहीं है.

बिहार में चुनाव कांटे का है. पिछली बार आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को एनडीए से चुनाव में सिर्फ 0.23 फीसदी कम वोट मिला था. उसे देखते हुए तेज प्रताप की नाराजगी चुनावी नतीजों के हिसाब से निर्णायक साबित हो सकते हैं.

तेज प्रताप अपने पिता की स्टाइल में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं. माना जा रहा है कि वो यादव-मुस्लिम बहुल सीट पर कुछ उम्मीदवार उतार सकते हैं. जिससे सीधा नुकसान तेजस्वी का ही होगा.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD 5000 से भी कम वोटों से 15 सीट जीती. कम मार्जिन वाली सीट पर तेज प्रताप अगर लालू यादव के बेटे के तौर पर कुछ हजार वोट भी जुटा ले गए तो खेल बदल जाएगा. इसका ट्रेलर साल 2019 लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है.

तब तेज प्रताप जहानाबाद से अपने करीबी को RJD से उतारना चाहते थे. लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो निर्दलीय उतारा. तेज प्रताप के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश को 7755 वोट मिले और JDU चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी RJD के सुरेंद्र प्रसाद यादव से 1751 वोटों से जीत गए.

तेजस्वी कहीं न कहीं इस खतरे को जानते हैं इसलिए अब उनकी कोशिश परिवार में कलह को शांत करने की है. तेज प्रताप की ही राह पर लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य नाराज चल रही हैं. जिनको लेकर तेजस्वी ने बड़ी बात कही है.

तेजस्वी ने कहा, 'कभी भी रोहिणी, मिशा अपने स्वार्थ में नहीं रहीं हैं. पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं. और शुरू से ही हमारा साथ दिया है और हमारे साथ रहीं हैं. हमें बढ़ाने में जो कर सकतीं थीं वो किया. न टिकट मांगा और न किसी को टिकट दिलवाने का काम किया.'

तेजस्वी यादव लालू परिवार में फूट से RJD को सीधा नुकसान तय है इससे तेजस्वी की छवि को भी धक्का लगेगा। विरोधी इसे उनकी नाकामी बताएंगे. इसलिए तेज प्रताप की ये नई पार्टी BJP-JDU से ज्यादा RJD के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है.

