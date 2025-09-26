scorecardresearch
 

तेज प्रताप यादव के पोस्टर में ना लालू, ना राबड़ी... देखें फिर किन 5 लोगों की हैं तस्वीरें

बिहार में राजनीति में नया मोड़ आया है. तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें उनके माता-पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी नहीं हैं. पोस्टर में सिर्फ पांच महापुरुषों महात्मा गांधी, भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीरें शामिल हैं.

तेजप्रताप यादव ने अपनी पार्टी का पोस्टर जारी किया है.
आरजेडी से बाहर किए जाने के बाद तेजप्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' का ऐलान कर दिया है. हाल ही में जारी किए गए पोस्टर में ना उनके पिता लालू प्रसाद यादव हैं और ना मां राबड़ी देवी को जगह दी गई है. इस पोस्टर में सिर्फ पांच महापुरुषों की तस्वीरें हैं. इनमें महात्मा गांधी, भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है.

पोस्टर में तेजप्रताप की तस्वीर के साथ लिखा गया है- सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव. इसके अलावा पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि जन-जन की शक्ति, जन-जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेजप्रताप.

तेजप्रताप यादव ने क्या संदेश दिया?

तेजप्रताप ने पार्टी से जुड़ने के लिए संपर्क का मोबाइल नंबर भी शेयर किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है. उनका मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर नई व्यवस्था का निर्माण करना है. इसके लिए वे लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार हैं.

इससे पहले तेजप्रताप ने अपने एक बयान में कहा था, मैं अपनी राह खुद तय करूंगा. सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार और बिहार के संपूर्ण बदलाव के लिए आगे बढ़ेंगे. अगर लोग हमें जनादेश देंगे तो हम राज्य के विकास के लिए काम करेंगे. हम राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे. राजनीतिक जानकार कहते हैं कि तेजप्रताप के नए पोस्टर और पार्टी की घोषणा से बिहार की सियासत में नई चर्चा और हलचल शुरू हो गई है.

यह भी पढ़ें: लालू परिवार का झगड़ा खुलकर आया सामने, तेज प्रताप के बाद रोहिणी ने तेजस्वी के करीबी पर किया कटाक्ष

