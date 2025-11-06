सीवान में शहाबुद्दीन की 95 वर्षीय मां ने डाला वोट, हीना शहाब बोलीं– हमारा इलाका, हमारा वोट

बिहार विधानसभा की 121 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. वोटिंग को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं. सीवान जिले में भी युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, वोट डालने को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है.

सीवान की रघुनाथपुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे ओसामा शहाब की 95 साल की दादी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचीं. ओसामा, सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं. शहाबुद्दीन की मां व्हीलचेयर से प्रतापपुर गांव के पोलिंग बूथ पहुंचीं और अपने मताधिकार का उपयोग किया.

प्रतापपुर शहाबुद्दीन का पैतृक गांव है. ओसामा शहाब पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं. ओसामा की मां और पिछले साल हुए आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रहीं हीना शहाब ने भी प्रतापपुर गांव के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला. हीना शहाब ने वोट डालने के बाद आजतक से खास बातचीत में ओसामा की जीत का विश्वास जताया.

हीना शहाब ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि मेरा बेटा काम पर फोकस करके चल रहा है. उन्होंने कहा कि ओसामा पर निजी हमले किए गए, उसे निशाना बनाया गया, लेकिन उसका मकसद जनता की सेवा करना है. हीना शहाब ने दावा किया कि जनता ओसामा के साथ है. हमें कोई दिक्कत नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि प्रतापुर और रघुनाथपुर उनका अपना इलाका है. हीना शहाब ने कहा कि यह हमारा क्षेत्र है और यहां का हर वोट हमारा अपना है. गौरतलब है कि ओसामा शहाब सीवान की सियासत में शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं.

ओसामा को लालू यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने चुनाव मैदान में उतारा है. ओसामा के मैदान में उतरने से रघुनाथपुर की जंग रोचक हो गई है. इस सीट पर आरजेडी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से है. रघुनाथपुर में मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है.

