scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Bihar Election First Phase Voting LIVE: बिहार के वोटर्स का पहला इम्तिहान, 121 सीटों पर थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग, महागठबंधन और NDA में मुकाबला

aajtak.in | पटना | 06 नवंबर 2025, 6:57 AM IST

Bihar Assembly Election Phase 1 Voting LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. तेजस्वी और तेज प्रताप यादव सहित कई दिग्गज मैदान में हैं. मैथिली ठाकुर, सम्राट चौधरी और ओसामा शहाब भी फोकस में हैं. तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं.

Bihar Election. Bihar Election.

Bihar Election First Phase Voting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस सियासी जंग में कुछ खास सीटें हैं- तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ, और तारापुर, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं. 

फोकस में रहने वाली दूसरी सीटें हैं- अलीनगर, जहां से सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं; डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय; JDU के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह की मोकामा सीट, जिन्हें अपने विरोधी दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है और RJD के उम्मीदवार दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट है. इसके अलावा, 122 सीटों पर वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगी. चुनाव नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए हैं. आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी करेगा. चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण में तीन करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और थर्ड जेंडर शामिल हैं. इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा.

बिहार हो रही पहले फेज़ की वोटिंग से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलों करें आजतक ये LIVE ब्लॉग.

 

6:01 AM (56 मिनट पहले)

बिहार में पहले चरण का मतदान आज

Posted by :- Nitin

बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को होगा, जहां 3.75 करोड़ मतदाता 1,314 उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे. मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव (रागहोपुर) और सम्राट चौधरी (तारापुर) के बीच है. कई मंत्री और दिग्गज नेता मैदान में हैं, जिनमें विजय कुमार सिन्हा और मंगल पांडे शामिल हैं. मोहम्मद शाहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाहाब और फिल्मी सितारे खेसारी लाल यादव भी चर्चित चेहरों में हैं, जिससे कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.

यहां पढ़ें पूरी खबर

5:32 AM (एक घंटा पहले)

Bihar Elections: पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

Posted by :- Nitin

Bihar Election First Phase Voting: चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए कुल 45,341 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 36,733 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं. पहले चरण में 10.72 लाख नए मतदाता और 7.38 लाख 18-19 आयु वर्ग के मतदाता शामिल हैं. इन 121 सीटों की कुल जनसंख्या लगभग 6.60 करोड़ है, जबकि मतदाता सूची में 3.75 करोड़ नाम दर्ज हैं जो 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे.

Advertisement
Advertisement