'मेरा छोटा भाई है, जीत का आशीर्वाद है...', तेज प्रताप पर पहली बार बोलीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य

राघोपुर में तेजस्वी यादव के लिए प्रचार कर रहीं रोहिणी आचार्य ने आजतक से बातचीत में कहा कि तेजस्वी ने 5 लाख रोजगार देकर वादे निभाए हैं. उन्होंने नीतीश और एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है.

रोहिणी बोलीं कि अब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे (Photo: Rohit Kumar/ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब महज कुछ दिन बचे हैं. उससे पहले राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताक़त झोंक दे रहे हैं. शनिवार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार किया. राघोपुर में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए उन्होंने कमान संभाल ली है. राघोपुर के विभिन्न इलाकों में घूम-घूमकर प्रचार कर रही हैं, अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए वोट की अपील कर रही हैं. 

रोड शो के दौरान रोहिणी आचार्य ने आजतक से ख़ास बातचीत की. आइए जानते हैं कि उन्होंने बिहार चुनाव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव से लेकर एनडीए तक पर क्या-क्या कहा है. 

सवाल: रोड शो चल रहा है रोहिणी, कैसा माहौल देख रही हैं?
रोहिणी: सब बहुत एक्साइटेड हैं. युवाओं में जोश है. यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भाई (तेजस्वी यादव) ने 5 लाख रोजगार दिए. वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी इतना कर पाए - सोचिए मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा. 

सवाल: तेजस्वी ने कहा कि 2.5 करोड़ परिवारों को एक-एक रोजगार दिया जाएगा. क्या यह संभव है?
रोहिणी: जब वह डिप्टी सीएम बने, तो 5 लाख रोजगार दिए. असंभव को संभव करके दिखाया.
अब बीजेपी वाले कहते हैं कि 10 लाख देंगे, तो बताइए कहां से लाएंगे? कौन से बाप के घर से लाएंगे रोजगार? तेजस्वी ने करके दिखाया.

सवाल: जीविका दीदी के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं.
रोहिणी: हां, उन्हें सरकारी दर्जा मिलेगा. भाई हमेशा कहते हैं - उम्र भले कच्ची हो, ज़बान पक्की है. जो कहते हैं, वो करते हैं.

सवाल: नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद के दावेदार हैं. क्या लगता है?
रोहिणी: बिहार की जनता पहले ही तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे. मुख्यमंत्री नीतीश और एनडीए अब मजबूरी में लड़ रहे हैं. जनता का मन बन चुका है.

सवाल: विपक्ष जंगलराज का आरोप लगा रहा है. प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं. आपका क्या कहना है?
रोहिणी: यह बीजेपी वाला जंगलराज-शब्द इस्तेमाल करता है. 90 से पहले का समय देखिए - तब कौन मुख्यमंत्री थे? कौन-सी जाति के लोग शासन में थे? अब अगर व्यापारी और युवाओं की हत्या हो रही है तो यह कौन सा राज है? यह तो “महा-जंगलराज” है.

सवाल: तेज प्रताप यादव को याद करती हैं?
रोहिणी: वो मेरा भाई है, आशीर्वाद हमेशा रहेगा. वह जनता की सेवा करेंगे, जीतेंगे. हर बहन चाहती है कि परिवार एकजुट रहे. हमारी बात होती रहती है.

सवाल: तेजस्वी के लिए एक मौका जनता को देना चाहिए?
रोहिणी: बिल्कुल. बीस साल से बिहार ने देख लिया कि क्या हुआ. अब तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए.

---- समाप्त ----
