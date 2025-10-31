scorecardresearch
 

तेजस्वी महुआ आए तो मैं राघोपुर जाऊंगा, भाई के खिलाफ प्रचार करूंगा, बोले- तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव महुआ में उनके खिलाफ प्रचार करते हैं, तो वह भी राघोपुर जाकर तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करेंगे. खराब मौसम के कारण तेज प्रताप का हेलीकॉप्टर वापस लौट आया और उनका प्रचार कार्यक्रम रद्द हुआ. उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और बहन रोहिणी के बयान का जवाब दिया.

तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा.(File Photo:ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की बयानबाजी में नया मोड़ आ गया है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि अगर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव महुआ में उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे, तो वह भी राघोपुर जाकर तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करेंगे.

तेज प्रताप सोमवार को अपने चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद वापस लौट आया. इस वजह से उनको अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा. उन्होंने कहा कि मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा, अब वह सड़क मार्ग या फिर बाद में हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करेंगे.

तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तेज प्रताप महुआ से चुनाव मैदान में हैं. दोनों के बीच यह चुनाव राजनीतिक और पारिवारिक दोनों स्तर पर चर्चा में है. इसी बीच तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि राजनीति अपनी जगह है और वह अपने सिद्धांतों पर चुनाव लड़ रहे हैं.

मोकामा में हाल ही में हुई हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है. सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देनी चाहिए.

अपनी बहन रोहिणी आचार्य के इस बयान पर कि वह तेज प्रताप के क्षेत्र में प्रचार नहीं करेंगी, तेज प्रताप ने कहा कि यह सही है. वह अलग दल में हैं, मैं अलग दल में हूं. सभी को अपने दल के अनुसार काम करना है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- शुभमलाल
