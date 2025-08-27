scorecardresearch
 

राहुल चला रहे थे बुलेट, पीछे बैठी थीं प्रियंका गांधी... बिहार के दरभंगा पहुंची 'वोटर अधिकार यात्रा'- VIDEO

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार को दरभंगा पहुंची. इस दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ बाइक रैली निकाली. बाइक रैली में प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं और राहुल गांधी की बाइक पर बैठीं थीं.

राहुल गांधी ने दरंभगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान निकाली बाइक रैली. (Photo: Screengrab)
राहुल गांधी इस वक्त बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. यात्रा के 11वें दिन यानि कि बुधवार को उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ दरभंगा में एक बाइक रैली निकाली. इस दौरान प्रियंका गांधी उनके बाइक पर पीछे बैठीं नजर आईं.

राहुल गांधी की बाइक पर हेलमेट लगाकर बैठीं थीं प्रियंका गांधी

बाइक रैली का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बाइक पर हेलमेट पहनकर बैठीं हैं. वहीं, वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए. महागठबंधन के नेताओं की तरफ से स्टालिन को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था. 

इससे पहले मंगलवार की देर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मधुबनी होते हुए दरभंगा की सीमा में प्रवेश की. जहां महागठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया. जगह- जगह राहुल गांधी के इंतजार में लोग खड़े दिखाई दिए.

यह भी पढ़ें: 'PM तय करते हैं चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, विपक्ष के नेता की नहीं सुनी जाती...', बिहार में बोले राहुल गांधी

खास बात यह रही कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका वाड्रा भी साथ खड़ी थीं. दोनों के ऊपर बुलडोजर से फूलों की बारिश भी की गयी. साथ ही राहुल गांधी के पास आने की लोगों में होड़ सी मच गई. अंत में किसी तरह राहुल गांधी का काफिला दरभंगा के खरुआ गांव पंहुचा. जहां फकरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में रात्रि विश्राम हुआ.

राहुल गांधी से कांग्रेस नेताओं ने SIR में गड़बड़ी को लेकर की शिकायत

रात्रि विश्राम से पहले राहुल गांधी से मिलकर SIR में गड़बड़ी की शिकायत भी कांग्रेस के नेताओं ने की. कांग्रेस नेताओं ने उनसे बताया की अब भी दरभंगा के जाले विधानसभा में सात हजार से ज्यादा वैसे वोटर हैं जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज़ है. 

हालांकि इस मामले में आजतक ने राहुल गांधी से शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता मस्कुर उस्मानी से बात की है. इस पर मस्कुर ने बताया कि अभी तुरंत राहुल गांधी दरभंगा की धरती पर आए हैं. हमने राहुल गांधी को यह पोस्टर भी दिखाया है. हमने पहले भी अपने नेता को यह जानकारी दी है. मैंने इसकी जांच खुद मौके पर जाकर की.

इस दौरान मैंने पाया कि एक ही व्यक्ति है, जो एक से ज्यादा जगहों पर वोटर अब भी बना हुआ है.  सिर्फ अंतर यह है कि उनका बूथ नंबर बदल दिया गया. ऐसे में सवाल चुनाव आयोग पर उठता है कि यह कैसा SIR है? चुनाव आयोग को सत्यापित करना है तो हम उनके साथ चलने को तैयार है. इसीलिए हम लोग कहते हैं 'वोट चोर गद्दी छोड़'.

1 सितंबर को समाप्त होगी यात्रा

वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को महागठबंधन की पटना में होने वाली रैली के बाद खत्म होगी. जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विपक्ष के नेताओं का जूटान होगा और वहां से सड़क पर विपक्ष के तमाम नेता मार्च निकालेंगे. आपको बता दें कि 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी.

---- समाप्त ----
TOPICS:

