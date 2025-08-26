'PM तय करते हैं चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, विपक्ष के नेता की नहीं सुनी जाती...', बिहार में बोले राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में हैं और 'वोट अधिकार यात्रा' कर रहे हैं. सूबे के मधुबनी में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री तय करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा? वहां विपक्ष के नेता की एक नहीं सुनी जाती. 2023 में बीजेपी ने नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं किया जा सकता. सवाल है- ऐसा कानून क्यों बनाया गया? और जवाब है- 'वोट चोरी' करवाने के लिए."

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, "मेरी 'वोट चोरी' से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं कहा. ऐसा इसलिए क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है, तो वह बिल्कुल चुप हो जाता है. उसे पता चल जाता है कि मैं तो फंस गया, अब पकड़ लिया गया हूं."

राहुल गांधी ने आगे कहा, "अमित शाह ने बार-बार कहा कि BJP की सरकार 40-50 साल तक रहेगी. पहले ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी. अब सच्चाई सामने आ गई है. अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे, क्योंकि ये लोग 'वोट चोरी' करते हैं."

'गुजरात से शुरू हुई वोट चोरी...'

राहुल गांधी ने दावा किया कि 'वोट चोरी' इन्होंने अभी नहीं शुरू की. एक दिन ये बाहर आएगा कि ये चोरी कई साल से हो रही है. ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पर पहली बार सामने आई. उसके बाद चुन-चुन कर स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं.

राहुल ने आगे कहा, "ये बात मैं नहीं कहता था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था. मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं वही बोलता हूं जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है. मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है. मैंने कहा जिस दिन तक सबूत नहीं मिलेगा, मैं खुल कर नहीं कहूंगा कि वोट चोरी हुआ."

'वोट चोरी के लिए कानून बनाया गया...'

राहुल गांधी ने कहा, "2023 में बीजेपी ने एक नया कानून बनाया. जिसके मुताबिक चुनाव आयुक्त पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है. हिंदुस्तान के सब नागरिक पर कुछ गलत करने पर केस लगाया जा सकता है. पहले चुनाव आयुक्त पर केस किया जा सकता था. बीजेपी ने चुपके से कानून बदला और अब चुनाव आयुक्त पर कोई केस नहीं लगाया जा सकता है. ये कानून चोरी करवाने के लिए बनवाया गया."

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया और हमने पकड़ लिया. अगर कोई आपके बटुए से दस रुपए चोरी करे, तो शायर आपको पता नहीं लगे लेकिन अगर एक दिन आपके बटुए से हज़ार रुपए गायब हो गए, तो आपको लगेगा कि किसी ने चोरी की है. यही हाल हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ.

राहुल गांधी ने पिछले दिनों हुए चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, "महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमारा गठबंधन जीतता है. लेकिन चुनाव आयोग में पूरी पार्टियां गायब हो गईं. इसके बाद हमने पता लगाना शुरू किया, तो पता लगा कि लोकसभा के बाद चुनाव आयोग ने लाखों वोटर्स लिस्ट में डाल दिए. जहां भी नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी जीत गई. हमारे वोट कम नहीं हुए. लोकसभा में हमें 100 वोट मिले, विधानसभा में 100 वोट मिले. हमारे वोट कम नहीं होते हैं, लेकिन बीजेपी के वोट बढ़ते हैं."

'जब मैं ठान लेता हूं...'

राहुल गांधी ने कहा, "मुझमें अजीब सी बात है, जब से छोटा था तब से, जब मैं ठान लेता हूं कि ये करना है तो वो होगा. मैं आधा काम नही करता हूं, मैने कहा था जमीन अधिकरण बिल होगा, आधी कांग्रेस पार्टी खिलाफ खड़ी हो गई, मैंने कहा आपको जो करना है करो लेकिन ये होगा."

उन्होंने आगे कहा कि देश में 90% जो लोग हैं, तकरीबन 50% पिछड़े वर्ग में आते हैं, 15% दलित हैं (महादलिल भी आते हैं), आदिवासी तकरीबन 9% हैं. सबको जोड़ने पर 90% हो जाता है, इस देश में 90% को कुछ मिलता ही नहीं है, आप देखते रह जाते हो .ये जो 90% है, उसको हिन्दुस्तान की राजनीति में हर जगह हिस्सेदारी मिलनी होगी. मैं जो कहता हूं, झिझकता नही हूं.

राहुल गांधी ने आगे कहा कि जातिगत जनगणना इसका फाउंडेशन है, ये विकास का ब्लूप्रिंट है. एक नए तरीके से हम विकास के बारे में सोचेंगे, सब लोगों को लगेगा देश हमारा है, देश की संस्थाओं में हमारे लोग हैं, मजा आएगा. ये बदलाव हम लाएंगे, टाइम लगेगा क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं.

---- समाप्त ----