राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा में बहुत मजा आ रहा है. काम कोई भी हो, मजा आना बहुत जरूरी होता है. ऐसा होने पर ही कोई भी शख्स टास्क पूरा कर पाता है. राहुल गांधी को ऐसा ही मजा भारत जोड़ो यात्रा में भी आ रहा होगा, तभी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक डटे रहे. शुरू में तो लोगों के मन में एक सवाल भी था, राहुल गांधी पूरी यात्रा में बने रहेंगे क्या? क्योंकि उसके पहले वाले किसी भी प्रोजेक्ट में वैसी तन्मयता, निष्ठा और जिजीविषा नहीं देखने को मिली थी. और, बाद में तो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा भी शुरू की, और शिद्दत से पूरी भी की.

वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के साथी नेता भी शामिल हैं. मतलब, ये यात्रा अकेले कांग्रेस की नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की है, जो बिहार में महागठबंधन के नाम से ज्यादा जाना जाता है - लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राहुल गांधी यात्रा के सामूहिक प्रयास को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं.

हाल ही में ये यात्रा कुछ दुर्घटनाओं के लिए भी चर्चा में रही. एक के बाद एक सुरक्षा बलों के दो जवान हादसे के शिकार हो गए. काफिले की गाड़ियों से उनके पैर में चोट आई, और प्लास्टर कराने पड़े. एक और अजीब घटना हुई, जिसमें अचानक एक युवक ने राहुल गांधी को किस कर लिया था. ये तब की घटना है जब गाड़ियों का काफिला बुलेट यात्रा में तब्दील हुआ था.

बुलेट यात्रा को लेकर भी सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा था, आगे कौन चल रहा है? राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? मतलब, लीड कौन कर रहा है? ऐसे सवाल भी यूं ही नहीं उठाये जा रहे हैं. ये सवाल भी दोनों नेताओं के एक दूसरे के साथ व्यवहार से ही ऐसी बातें उठ रही हैं.

तेजस्वी यादव यात्रा के दौरान कई बार राहुल गांधी को बड़े भाई के तौर पर पेश कर रहे हैं. बड़े भाई तो तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को भी यात्रा के दौरान बताया है. लेकिन, वो सवाल टालने का तरीका भी लगता है. चिराग पासवान को लेकर मीडिया के एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वो आज की तारीख में कोई मुद्दा नहीं हैं. और अपने जवाब को चर्चा में बनाए रखने के लिए जोड़ दिया, मैं उन्हें जरूर सलाह दूंगा, वो हमारे बड़े भाई हैं... उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए.

ऐसा बोलकर तेजस्वी यादव ने बगल में बैठे राहुल गांधी को भी रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया. हंसते हंसते राहुल गांधी बोल पड़े, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है. तपाक से तेजस्वी यादव ने बता दिया कि ये सलाह तो आपको पापा दे चुके हैं. असल में, लोकसभा चुनाव से पहले पटना में हुई इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में राहुल गांधी से लालू यादव ने कहा था, आप दूल्हा बनिए... हम बाराती बनने को तैयार हैं.

और, यही वो मुद्दा है जो वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के इरादे पर सवालिया निशान लगा रहा है. लालू यादव की उसी बात को तेजस्वी यादव अब साफ तौर पर बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनें - लेकिन राहुल गांधी अब भी ये बोलने को तैयार नहीं हैं कि तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनें.

तेजस्वी को लेकर राहुल गांधी को कोई डर है क्या?

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया, वो कांग्रेस नेताओं से कई बार पूछा जा चुका है. चाहे वो कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु हों, या बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार. हर बार ये सवाल उठने पर अलग अलग तरीके से टाल दिया जाता है. कई बार तो कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये बात ऐसे भी समझाई गई है कि ये काम तो आरजेडी का है. कॉल तो उनको ही लेनी पड़ेगी. बात तो सही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि आरजेडी को कांग्रेस नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार है. एक-दो बार कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख होने का भी हवाला दिया है.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी को मीडिया की तरफ से बताया गया कि यात्रा में तालमेल तो अच्छा दिख रहा है, तो राहुल गांधी ने भी माना कि हां, बिल्कुल ऐसा ही है. राहुल गांधी को ये भी याद दिलाया गया कि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर आगे चलकर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है - और फिर सवाल था, लेकिन बिहार में कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे?

राहुल गांधी बोले, बहुत अच्छे तरीके से पार्टनरशिप बनी है... कोई टेंशन नहीं है... म्यूचुअल रिस्पेक्ट है... एक-दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा आ रहा है... पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं... अच्छा नतीजा आएगा.

बाकी कांग्रेस नेताओं की तरह राहुल गांधी भी सवाल टाल गए. आखिर क्यों?

तो क्या समझा जाए कि जिस तरह राहुल गांधी के प्रति तेजस्वी यादव निष्ठावान सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं. आदर और सम्मान देते हुए बड़ा भाई बता रहे हैं. अपनी तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए हर संभव सहयोग जैसे भाव का सरेआम इजहार कर रहे हैं, राहुल गांधी वैसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

क्या तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी के मन में कोई सवाल है क्या? तेजस्वी यादव को लेकर राहुल गांधी को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है - तब भी जबकि तेजस्वी यादव अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं.

'दूल्हे' का फूफा जैसा व्यवहार क्यों है?

सवाल ये है कि 'दूल्हे' का फूफा जैसा व्यवहार क्यों है? और सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव की बात को अपने ऊपर एप्लीकेबल मानकर राहुल गांधी आरजेडी नेता को 'दूल्हा' क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं? तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल की तरह राहुल गांधी के सामने कोई चुनौती भी नहीं पेश कर रहे हैं.

कहने को तो लालू यादव ने राहुल गांधी की तरफ नीतीश कुमार के भी प्रधानमंत्री बनने पर हामी भरी थी. लेकिन दोनों मामलों में भाव अलग अलग थे. और, जब राहुल गांधी को दूल्हा बनने की लालू यादव ने सलाह दी थी, तब मकसद नीतीश कुमार के पर कतरने जैसा ही था.

2015 में नीतीश कुमार के महागठबंधन का नेता बनाए जाने पर लालू यादव ने 'जहर पी जाने' की बात कही थी, लेकिन जब कुछ दिन बाद उनके सामने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने का सवाल उठा तो फौरी प्रतिक्रिया थी, 'कोई शक है का?'

ये तो सबको मालूम है कि जो नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बने रहने देना चाहता वो शख्स उनको प्रधानमंत्री बनने देगा. लालू यादव जो भी जतन कर रहे हैं, वो सब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही है. राहुल गांधी कहीं से भी तेजस्वी यादव के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि उनको बिहार का मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है. सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर भी लालू यादव का सपोर्ट भी वैसा ही था, जैसा अभी तेजस्वी यादव की तरफ से है.

आजकल शादियों में फूफा की नाराजकी की खूब चर्चा होती है. सोशल मीडिया पर बात बात पर लोग फूफा की मिसाल देते हैं. बहुत सारे रील और शॉर्ट्स बने हुए हैं. रूठे होने की बातें तो दूल्हे को लेकर भी होती रही हैं, लेकिन अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिसे देश की सियासत में जिसे दूल्हे के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो फूफा क्यों बना हुआ है? तेजस्वी यादव के मामले में राहुल गांधी ने जो रुख अख्तियार किया हुआ है, वो तो काफी हद तक ऐसा ही लगता है - और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि उनको तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में मजा भी आ रहा है.

