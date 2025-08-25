'राहुल गांधी मानें न मानें, बिहार की जनता तेजस्वी को CM नहीं मानती...', प्रशांत किशोर का हमला

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार को एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि “राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिहार की जनता पहले ही तय कर चुकी है कि तेजस्वी यादव उनके मुख्यमंत्री नहीं हैं.”

प्रशांत किशोर ने क्या कहा?

प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर बिहार की राजनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही क्या है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “राहुल गांधी बिहार आएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देंगे और मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे, लेकिन कोई भी नेता राज्य में शिक्षा और रोजगार जैसे असली मुद्दों पर बात नहीं करेगा.”

जन सुराज प्रमुख ने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और शिक्षा की गिरती स्थिति है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक दलों की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता हासिल करना रह गई है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में जाति और धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर वोट करना होगा, तभी बिहार की सूरत बदलेगी.

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, प्रशांत किशोर का यह बयान न केवल राजद और कांग्रेस पर हमला है, बल्कि भाजपा और जदयू को भी यह संदेश देता है कि जन सुराज अभियान राज्य में वैकल्पिक राजनीति खड़ी करने का प्रयास कर रहा है.

कुल मिलाकर, प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि उनकी नजरें आने वाले विधानसभा चुनावों पर हैं और वे जनता को पारंपरिक राजनीति से अलग सोचने का आह्वान कर रहे हैं.

