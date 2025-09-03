'किसी की मां को गाली नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन...', PM मोदी के बयान पर क्या बोले तेजस्वी

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर सियासत गर्म है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी मां नहीं, देश की हर मां का अपमान बताया. वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की महिला नेताओं ने भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है.

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने इसके विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है. वहीं, इसे लेकर अब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है. तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी की मां को गाली नहीं दी जानी चाहिए. यह हमारी संस्कृति नहीं है.

उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं. लेकिन पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को लेकर जो बोला, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए. तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में मेरी मां और बहनों को गाली दी है. बीजेपी प्रवक्ता बार-बार लाइव कैमरे पर महिलाओं का अपमान करते हैं.

यह भी पढ़ें: 'ये गालियां मेरी मां का नहीं, हर मां का अपमान, छठी मइया से माफी मांगे कांग्रेस-आरजेडी...', PM मोदी ने साधा निशाना

Advertisement

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब जानती है. तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री इतने दिन तक विदेश में थे. वह (पीएम) विदेश में हंस रहे थे और जब यहां आए, रोने लगे. तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसे लेकर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है.

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि मां तो मां होती है. मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है. जो बेजुबान हैं, मां तो उनकी भी होती है. किसी को भी, किसी की भी मां-बहन-बेटी के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए. इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव-जंतु, पशु-पक्षी, सभी मां की ही पैदाइश हैं.

माँ तो माँ होती है। माँ शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है माँ तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी माँ-बहन-बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव-जंतु, पशु-पक्षी सभी माँ की ही पैदाइश है।



👉 प्रधानमंत्री मोदी जी… — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 3, 2025

उन्होंने इसके बाद पीएम मोदी के रेप आरोपी प्रज्ज्वल रेवन्ना का चुनाव प्रचार करने से लेकर नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाने तक, पीएम मोदी के पुराने बयान गिनाते हुए एनडीए को घेरा. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया था.

यह भी पढ़ें: NDA ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया, PM मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ होगा प्रदर्शन

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपनी मां को गाली दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा था कि अब जिस मां का शरीर भी नहीं है, उन्हें आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी गालियां दी गईं. मां ही तो हमारा संसार, हमारा स्वाभिमान होती है. समृद्ध परंपरा वाले बिहार में जो हुआ, कल्पना भी नहीं की थी. मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें गालियां दी गईं.

Advertisement

---- समाप्त ----