'ये गालियां मेरी मां का नहीं, हर मां का अपमान, छठी मइया से माफी मांगे कांग्रेस-आरजेडी...', PM मोदी ने साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस-आरजेडी के मंच से दी गई कथित भद्दी बयानबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार में आरजेडी-कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गालियां दी गईं. पीएम मोदी ने कहा, "मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है. इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी. मेरी मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी उन्हें गालियां दी गईं."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मां को गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे. गली-गली से ये आवाज उठनी चाहिए." प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है.

पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, "मुझे पता है कि बिहार की हर मां को यह देख-सुनकर बहुत बुरा लगा है. जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है." उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि आप सबको भी, बिहार की हर मां को ये देख-सुनकर कितना बुरा लगा है. मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है."

गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जिस मां का अब शरीर भी नहीं है, उन्हें आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं बल्कि सामाजिक अपमान है, जिसे बिहार की जनता ने भी महसूस किया है. पीएम मोदी ने कहा, "मां को गाली देने वाली सोच, बहन को गाली देने वाली सोच, महिलाओं को कमजोर समझती है. ये मानसिकता महिलाओं को शोषण और अत्याचार की वस्तु मानती है. इसलिए, जब-जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है, सबसे ज्यादा तकलीफें माताओं-बहनों-बेटियों को ही झेलनी पड़ी है."

"माई के स्थान, देवता पीतर से भी ऊपर होला", बोले पीएम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "एक गरीब मां ऐसे ही तपकर अपने बच्चों को शिक्षा-दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है. इसलिए मां का स्थान देवी-देवताओं से भी ऊपर माना जाता है. बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से तो ये बात यूंही निकलती है. माई के स्थान, देवता पीतर से भी ऊपर होला." उन्होंने कहा, "उस मां के ही आशीर्वाद से मैं चल पड़ा था. इसलिए, मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस मां ने मुझे देशसेवा का आशीर्वाद देकर भेजा, खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी."

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल दी और साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि उनकी मां का अपमान पूरे देश की माताओं का अपमान है.

पीएम मोदी ने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की महिलाओं के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की. उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया और संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस सुविधा से बिहार की हर गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को आसानी से पैसे मिल पाएंगे. उन्हें वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे उनके काम और कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी.

