'विजय को शुभकामनाएं पर वो सफल नहीं होंगे...', तमिलनाडु चुनाव में TVK की एंट्री पर बोले चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने तमिल अभिनेता विजय को राजनीति में एंट्री के लिए शुभकामनाएं दी हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि विजय की कोशिशें सफल नहीं होंगी. तमिल सुपरस्टार रहे थलपति विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) बनाई है और राजनीतिक मैदान में उतर गए हैं. उन्हें शुभकामनाएं देते हुए पी. चिदंबरम ने जोर देकर कहा कि उन्हें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा.

इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत- पी चिदंबरम

मीडिया से बातचीत में चिदंबरम ने विजय के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी जिसमें विजय ने कहा था कि मुकाबला सिर्फ TVK और DMK के बीच होगा. चिदंबरम ने कहा, 'विजय को मेरी शुभकामनाएं, लेकिन उनकी कोशिशें सफल नहीं होंगी. इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है. इसका कारण यह है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, वह कई चुनावों का सामना कर चुका है और चुनाव प्रचार करना अच्छी तरह जानता है. मुकाबला निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन ही जीतेगा.'

उन्होंने कहा कि टीवीके अभी बिल्कुल नई पार्टी है और चुनाव में भी नहीं उतरी है. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता और अनुभव के सामने अन्य प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे.

'बातचीत के बाद सीट शेयरिंग पर फैसला'



सीट बंटवारे के सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस कितनी सीटें मांगने की योजना बना रही है या क्या 40 सीटें मांग रही है, तो चिदंबरम ने कहा, 'यह रूटीन सवाल है और इसका यही जवाब है कि बातचीत से इसका फैसला लिया जाएगा. सीटें DMK नेता और कांग्रेस नेता द्वारा तय की जाएंगी. कोई भी अपनी राय व्यक्त कर सकता है, लेकिन फैसला सिर्फ दोनों नेताओं द्वारा लिया जाता है.'

चिदंबरम ने यह भी स्पष्ट किया कि सीटों की संख्या या बंटवारे पर किसी भी तरह की अटकलें बेमानी हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय सिर्फ DMK और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत से होगा. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया हमेशा से इसी तरह चली आ रही है और इसमें कोई बदलाव नहीं है.

चिदंबरम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु की राजनीति में विजय की एंट्री से नया समीकरण बन रहा है. विजय ने दावा किया है कि मुख्य मुकाबला उनकी पार्टी TVK और सत्तारूढ़ DMK के बीच होगा, लेकिन चिदंबरम ने इस दावे को खारिज करते हुए इंडिया गठबंधन की मजबूती पर भरोसा जताया है.

