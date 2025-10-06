महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले मुकेश सहनी का ऐलान- मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, बात फाइनल...

चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर चुकी है, राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुकी है. चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है और इस बीच विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों की रविवार की देर शाम बैठक हुई.

सीट शेयरिंग और नेतृत्व के मुद्दे पर हुई यह करीब पांच घंटे तक चली. इस मैराथन बैठक के बाद तेजस्वी के आवास से निकले विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया कि बात फाइनल हो गई है. उन्होंने कहा कि दो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर विषय पर जानकारी दी जाएगी.

समाचार एजेंसियों के मुताबिक मुकेश सहनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शुभ-शुभ बोलिए, हम ही सरकार बनाएंगे और मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि 6 अक्टूबर को भी बैठक होगी, जिसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी. मुकेश सहनी ने कहा कि वन टू वन चर्चा का उद्देश्य यह है कि किसी भी विषय पर किसी के मन में कोई संशय ना रह जाए. इसके बाद 7 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया जाएगा.

वहीं, बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के महासचिव आलोक मेहता ने पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पर कहा है कि ज्यादातर बिंदुओं पर चर्चा हुई है.

आरजेडी महासचिव मेहता ने यह भी जोड़ा कि कुछ विषय अब भी सुलझाए जाने बाकी हैं. उन्होंने दावा किया कि दो दिन में हर विषय सुलझा लिया जाएगा और इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर देंगे. इससे पहले, तेजस्वी यादव के आवास पर मैराथन मीटिंग के बाद बाहर निकले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि सीट शेयरिंग और संभावित उम्मीदवार, इन विषयों पर प्रमुखता से चर्चा हुई.

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम हाल ही में दो दिन के दौरे पर बिहार पहुंची थी. ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में बिहार पहुंची टीम ने राजनीतिक दलों के साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी. मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि 22 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

