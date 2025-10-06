scorecardresearch
 

Feedback

महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले मुकेश सहनी का ऐलान- मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, बात फाइनल...

बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चल रहे मंथन के बीच अब मुकेश सहनी ने दावा किया है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा. उन्होंने यह भी कहा है कि बात फाइनल हो गई है.

Advertisement
X
मुकेश सहनी ने कहा- अब होगी वन टू वन मीटिंग (Photo: PTI)
मुकेश सहनी ने कहा- अब होगी वन टू वन मीटिंग (Photo: PTI)

चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा कर चुकी है, राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुकी है. चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है और इस बीच विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की कवायद तेज हो गई है. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों की रविवार की देर शाम बैठक हुई.

सीट शेयरिंग और नेतृत्व के मुद्दे पर हुई यह करीब पांच घंटे तक चली. इस मैराथन बैठक के बाद तेजस्वी के आवास से निकले  विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा किया कि बात फाइनल हो गई है. उन्होंने कहा कि दो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर विषय पर जानकारी दी जाएगी.

समाचार एजेंसियों के मुताबिक मुकेश सहनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शुभ-शुभ बोलिए, हम ही सरकार बनाएंगे और मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा. उन्होंने यह भी कहा कि 6 अक्टूबर को भी बैठक होगी, जिसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी. मुकेश सहनी ने कहा कि वन टू वन चर्चा का उद्देश्य यह है कि किसी भी विषय पर किसी के मन में कोई संशय ना रह जाए. इसके बाद 7 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया जाएगा.

Advertisement

वहीं, बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के महासचिव आलोक मेहता ने पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के विपक्षी गठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पर कहा है कि ज्यादातर बिंदुओं पर चर्चा हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

EC Meeting
चुनाव आयोग की आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान 
Bihar CM Nitish Kumar (File Photo: PTI)
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 06 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Patna metro
पटना मेट्रो की खास बातें... सबसे कम 15 और अधिकतम 30 रुपये किराया, मधुबनी पेंटिंग से सजावट 
Bihar Elections: Commissions preparations complete, political turmoil intensifies.
बिहार चुनाव: आयोग की तैयारी पूरी... इस बार क्या खास?  
Bihar CM Nitish Kumar
CM नीतीश 21 लाख और महिलाओं को भेजेंगे ₹10-10 हजार, बिहार चुनाव में 'गेम चेंजर' होगी यह योजना? 

यह भी पढ़ें: 'तेजस्वी यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं...', महागठबंधन के CM फेस पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह

आरजेडी महासचिव मेहता ने यह भी जोड़ा कि कुछ विषय अब भी सुलझाए जाने बाकी हैं. उन्होंने दावा किया कि दो दिन में हर विषय सुलझा लिया जाएगा और इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर देंगे. इससे पहले, तेजस्वी यादव के आवास पर मैराथन मीटिंग के बाद बाहर निकले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि सीट शेयरिंग और संभावित उम्मीदवार, इन विषयों पर प्रमुखता से चर्चा हुई.

यह भी पढ़ें: बिहार: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी, वामदल बोले- तेजस्वी को बनाएं सीएम कैंडिडेट

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम हाल ही में दो दिन के दौरे पर बिहार पहुंची थी. ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में बिहार पहुंची टीम ने राजनीतिक दलों के साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी. मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था कि 22 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement