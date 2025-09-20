scorecardresearch
 

Feedback

'तेजस्वी यादव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं...', महागठबंधन के CM फेस पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है और सभी गठबंधन दलों को मिलकर तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार करना चाहिए.

Advertisement
X
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी के पक्ष में बयान दिया है.(File Photo: ITG)
कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी के पक्ष में बयान दिया है.(File Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'कोई दूसरा विकल्प नहीं है. तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे.'

सांसद ने महागठबंधन की एकजुटता और जनता के सामने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को प्रमुख बताते हुए कहा कि उनका नाम ही बिहार में विकास और बदलाव का प्रतीक है. उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि सभी गठबंधन दलों को मिलकर तेजस्वी यादव को CM चेहरा बनाने के लिए काम करना चाहिए.

अखिलेश प्रसाद सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में चुनावी प्रचार और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि महागठबंधन में किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नहीं देखा जा रहा और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही गठबंधन मजबूत होकर चुनाव मैदान में उतरेगा.

सम्बंधित ख़बरें

टेलीकॉलर साक्षी वर्मा 29 अगस्त से लापता हैं. (Photo: ITG)
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, देर रात झगड़ा... डायल-112 कर्मी साक्षी वर्मा का 22 दिन बाद भी सुराग नहीं 
tejashwi yadav pen distribution criticism
Pen बांटने के तरीके पर घिरे तेजस्वी यादव, अब आलोचकों को दिया जवाब 
Political turmoil over strife in the Lalu family.
लालू परिवार में फिर घमासान! रोहिणी के पोस्ट से सियासी हलचल तेज 
बहन के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव (Photo: ITG)
'तेजस्वी की कुर्सी हथियाना चाहते हैं', संजय के खिलाफ बहन रोहिणी के सपोर्ट में उतरे तेज प्रताप 
tejashwi Yadav horse riding video fact check
फैक्ट चेक: रोड शो में घुड़सवारी करते तेजस्वी को घोड़े ने गिराया? ये है वीडियो की सच्चाई 

इस बयान के बाद महागठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर सुगबुगाहट कम होने और चुनावी रणनीति पर फोकस बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

Advertisement

कलम बांटने पर गरमाई सियासत
उधर, बिहार की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ‘कलम बांटने’ को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है. बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कलम बांट नहीं रहे, बल्कि फेंक रहे हैं. उन्होंने तंज कसा कि पहले तेजस्वी को खुद कलम का सही इस्तेमाल सीखना चाहिए, उसके बाद दूसरों को शिक्षा देने की बात करनी चाहिए. गिरिराज ने यह भी कहा कि जो लोग चोरी के मामले में दोषी हैं, उन्हें हर जगह चोर ही नजर आते हैं.

गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के एनडीए पर हथियार बांटने का आरोप लगाने पर कहा कि तेजस्वी अपने पिता के नक्शेकदम पर चल रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि पिता जैसा काम करते थे, बेटा वैसा ही कर रहा है. उनका कहना था कि विरोधियों की नजर में हमेशा विरोधी ही दोषी दिखते हैं.

मृत्युंजय तिवारी ने क्या जवाब दिया?
वहीं, आरजेडी ने इसका जवाब भी दिया. पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार अधिकार यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ से विरोधी बौखला गए हैं. उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव का अभियान अब unstoppable है और विजय के साथ ही आगे बढ़ेगा. तिवारी ने यह भी कहा कि जिस मोकामा क्षेत्र में पहले AK–47 बांटी जाती थी, वहीं तेजस्वी ने कलम बांटकर शिक्षा और बदलाव का संदेश दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement