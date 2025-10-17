scorecardresearch
 

हेलिकॉप्टर राइड वाले मुकेश सहनी से होने वाला था तेजस्वी का सियासी ब्रेकअप... राहुल गांधी के एक फोन ने बचा लिया गठबंधन

लोकसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव के साथ हेलिकॉप्टर राइड करते नजर आए मुकेश सहनी आरजेडी के रुख से इतने नाराज थे, कि एक वक्त सियासी ब्रेकअप का फैसला कर लिया था. लेकिन राहुल गांधी के हस्तक्षेप से महागठबंधन में बात संभली.

मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को पत्र लिख की थी हस्तक्षेप की मांग (Photo: ITG)
बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसमें शामिल दल उम्मीदवारों को सिंबल भी बांट रहे हैं. विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ा सस्पेंस मुकेश सहनी को लेकर बना हुआ है.

मुकेश सहनी ने एक दिन पहले दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदलने के बाद आखिरकार यह पीसी रद्द कर दी थी. उन्होंने अब यह कह दिया है कि जब तक उन्हें डिप्टी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाता, महागठबंधन में बात नहीं बनेगी. लोकसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव के साथ हेलिकॉप्टर राइड वाले मुकेश सहनी का राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से सियासी ब्रेकअप होने वाला था, लेकिन राहुल गांधी के एक फोन ने गठबंधन बचा लिया.

जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के साथ बैक टू बैक मैराथन बैठकों में भी जब बात नहीं बनी, तब मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने महागठबंधन से एग्जिट का फैसला कर लिया था. गुरुवार को मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करने वाले थे. सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी महागठबंधन में अपने मन मुताबिक संख्या में सीटें नहीं मिलने को लेकर नाराज थे. पिछले दो दिन से आरजेडी और वीआईपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत भी नहीं हुई थी.

नाराज सहनी सीपीआई (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के पास पहुंचे और यह मांग उठाई कि वीआईपी को महागठबंधन में उचित जगह दी जाए. मुकेश सहनी ने दीपांकर से यह आग्रह किया कि राहुल गांधी से बात करिए. दीपांकर भट्टाचार्य, राहुल गांधी से बात करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि पहले आप (मुकेश सहनी) उनको (राहुल गांधी को) पत्र लिखिए. दीपांकर भट्टाचार्य के कहने पर मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को पत्र लिखा.

सहनी ने राहुल गांधी को लिखा पत्र

मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में यह आग्रह किया कि वीआईपी को महागठबंधन में बनाए रखने की पहल की जाए. उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की और लिखा कि हमारे लिए सीटें अहम नहीं हैं. हम पहले ही अपनी डिमांड 35 से घटाकर 18+2 कर चुके हैं. सहनी के पत्र लिखने के बाद दीपांकर भट्टाचार्य ने राहुल गांधी को फोन मिलाया.

यह भी पढ़ें: 'बोलना नहीं चाहता, लेकिन 40 सीट कहां से कोई दे सकता है...', मुकेश सहनी की डिमांड पर कांग्रेस की खरी-खरी

राहुल गांधी ने दीपांकर के फोन के बाद आरजेडी नेतृत्व (लालू यादव और तेजस्वी यादव) और मुकेश सहनी, दोनों से ही इस विषय पर फोन पर बात की. राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद मुकेश सहनी ने पहले दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला और फिर अंत में रद्द करने की घोषणा कर दी.

यह भी पढ़ें: 'मैं पहले ही 35 से घटकर 20 पर आया', सीटों पर खींचतान के बीच मुकेश सहनी का राहुल गांधी को पत्र

गौरतलब है कि कांग्रेस ने सहनी को लेकर फैसला तेजस्वी यादव पर छोड़ दिया था और तेजस्वी से यह  भी कहा था कि वह जो भी फैसला लेंगे, पार्टी उसके साथ है. मुकेश सहनी हाल ही में दिल्ली दौरे पर भी पहुंचे थे. उन्होंने खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की इच्छा जताई थी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं था. मुकेश सहनी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात किए बगैर ही पटना लौट गए थे.

