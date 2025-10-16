महागठबंधन में सीट बंटवारे के गतिरोध पर मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, कहा- अब आप दखल दें

बिहार में शुक्रवार को पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है. ऐसे में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध जारी है. इस गतिरोध के बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है. सहनी ने राहुल गांधी से सीट शेयरिंग में हस्तक्षेप की मांग की है. इस पत्र में मुकेश सहनी ने लिखा कि वीआईपी को महागठबंधन में बनाए रखने की पहल की जाए.

India Today को यह चिट्ठी एक्सक्लूसिव रूप से मिली है, जिसमें मुकेश सहनी ने लिखा है कि वे इंडिया गठबंधन की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं और सीटें उनके लिए अहम नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वे पहले ही अपनी सीटों की मांग 35 से घटाकर 18+2 कर चुके हैं, इसलिए अब यह कहना कि वीआईपी सीट शेयरिंग वार्ता में शामिल नहीं है, पूरी तरह गलत है.

महागठबंधन के साथ हैं- सहनी

सहनी ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि वे गठबंधन के साथ हैं और गलत सूचनाओं से भ्रम फैलाया जा रहा है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बता दें कि गुरुवार को वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने शाम छह बजे होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी. सूत्रों के मुताबिक, वीआईपी की सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच लगातार बातचीत जारी है ताकि किसी सहमति पर पहुंचा जा सके.

Advertisement

महागठबंधन में टूट की आशंका

हालांकि अब तक सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी बातचीत में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, ताकि महागठबंधन में टूट की आशंका को टाला जा सके.

---- समाप्त ----