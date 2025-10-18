scorecardresearch
 

मधेपुरा की आलमनगर सीट पर हो गया खेला, एक ही कैंडिडेट ने RJD-VIP से किया नॉमिनेशन

मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से ई नवीन कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में RJD और VIP दोनों की तरफ से नामांकन दाखिल किया है. यह महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग विवाद का नतीजा है. नवीन ने कहा कि वह पार्टी के आदेश के मुताबिक काम करेंगे.

नवीन कुमार को राजद की तरफ से भी सिंबल मिला था. (Photo- FB/Nabin Kumar)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के दौरान मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक ही प्रत्याशी ई नवीन कुमार उर्फ नवीन निषाद ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और विकासशील इंसान पार्टी (VIP), दोनों के सिंबल पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है.

यह घटना महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग विवाद की वजह से हुई है, जहां अभी तक सीटों का सटीक बंटवारा नहीं हो पाया है. नवीन कुमार, जो पिछले चुनाव में भी RJD के टिकट पर आलमनगर से चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार विकासशील इंसान पार्टी की ओर से भी उम्मीदवार हैं.

नवीन कुमार ने बताया कि उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया है और आगे भी पार्टी की हिदायात के अनुसार ही काम करेंगे. इस सीट का प्रचार पहले मुकेश सहनी की पार्टी के पास था, जिसने इसे अपने खाते में ले लिया है.

इस मामले से महागठबंधन के अंदरूनी संकट और सीट शेयरिंग की जटिलताओं का पता चलता है. चुनाव के अंतिम चरण में यह विवाद हल होने की संभावना है, और प्रत्याशी की ओर से भी सीट छोड़ने या समर्थन वापस लेने की संभावना बनी हुई है.

नवीन कुमार को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी पार्टी का सिंबल मिला. (Photo- FB/Nabin Kumar)

महागठबंधन में वीआईपी को मिल रहीं 15 सीटें

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चली लंबी बातचीत के बाद महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) को करीब 15 सीटें देने पर सहमति बना ली है. हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन यह समझौता पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख से कुछ घंटे पहले ही तय हुआ.

30 सीटें मांग रहे थे मुकेश सहनी

वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी शुरू में ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे. पहले उन्होंने 30 सीटों तक की मांग रखी थी, बाद में 20 सीटें मांगीं, साथ ही अगर गठबंधन की जीत होती है तो उपमुख्यमंत्री पद की भी इच्छा जताई थी. हालांकि, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है. (मुरारी कुमार सिंह की रिपोर्ट)

