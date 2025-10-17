'मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन सभी 243 सीटों पर...', महागठबंधन में खटपट के बीच मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान

महागठबंधन में शामिल वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) प्रमुख मुकेश सहनी ने दरभंगा में बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि वह इस बार खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राज्य की सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पूरे दमखम से प्रचार करेंगे. उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वे बिहार के उपमुख्यमंत्री बनेंगे.

दरभंगा में वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कर दिया कि वह खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बिहार की सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

यह भी पढ़ें: 15 सीटें और डिप्टी CM की कुर्सी... महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे जिद पर अड़े मुकेश सहनी!

भाई के नामांकन के दौरान दिया बयान

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

मुकेश सहनी दरभंगा के गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र में अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन के लिए पहुंचे थे. विरौल में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाहर निकलते समय उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया.

उपमुख्यमंत्री बनने का फिर किया दावा

सहनी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर वह उपमुख्यमंत्री बनेंगे. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा दावा किया है. मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद के साथ-साथ अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांग रहे हैं जिसने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सूत्रों की मानें तो आरजेडी सहनी की पार्टी को सिर्फ 12 सीटें देने के पक्ष में है.

---- समाप्त ----