scorecardresearch
 

Feedback

'मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन सभी 243 सीटों पर...', महागठबंधन में खटपट के बीच मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान

महागठबंधन में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दरभंगा में घोषणा की कि वे इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बिहार की सभी 243 सीटों पर प्रचार करेंगे. उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने पर उपमुख्यमंत्री बनने का दावा दोहराया.

Advertisement
X
मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन के लिए दरभंगा पहुंचे थे. (File Photo: ITG)
मुकेश सहनी अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन के लिए दरभंगा पहुंचे थे. (File Photo: ITG)

महागठबंधन में शामिल वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) प्रमुख मुकेश सहनी ने दरभंगा में बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि वह इस बार खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राज्य की सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पूरे दमखम से प्रचार करेंगे. उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वे बिहार के उपमुख्यमंत्री बनेंगे.

दरभंगा में वीआईपी (विकासशील इंसान पार्टी) प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कर दिया कि वह खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बिहार की सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

यह भी पढ़ें: 15 सीटें और डिप्टी CM की कुर्सी... महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे जिद पर अड़े मुकेश सहनी!

सम्बंधित ख़बरें

एनडीए में सीट बंटवारे से खफा है मुकेश सहनी (Photo: PTI)
15 सीटें और डिप्टी CM की कुर्सी... महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे सहनी! 
Sahni stands firm on the position of Deputy CM, tensions arise in the Grand Alliance.
बिहार: महागठबंधन में बढ़ी दरार, किस जिद्द पर अड़े सहनी 
Mukesh Sahni, Rahul Gandhi
मुकेश सहनी से होने वाला था तेजस्वी का सियासी ब्रेकअप, राहुल के एक फोन से... 
rahul gandhi and mukesh sahani
'मैं पहले ही 35 से घटकर 20 पर आया', सीटों पर खींचतान के बीच मुकेश सहनी का राहुल गांधी को पत्र 
वीआई सहित अन्य दलों पर कन्फ्यूजन बरकरार (File Photo: ITG)
क्या मुकेश सहनी बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ेंगे? 

भाई के नामांकन के दौरान दिया बयान

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

मुकेश सहनी दरभंगा के गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र में अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन के लिए पहुंचे थे. विरौल में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाहर निकलते समय उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया.

उपमुख्यमंत्री बनने का फिर किया दावा

सहनी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर वह उपमुख्यमंत्री बनेंगे. यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा दावा किया है. मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद के साथ-साथ अपनी पार्टी के लिए 15 सीटें मांग रहे हैं जिसने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सूत्रों की मानें तो आरजेडी सहनी की पार्टी को सिर्फ 12 सीटें देने के पक्ष में है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement