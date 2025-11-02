कोर्ट पेशी से पहले DIU सेल में मेडिकल... अनंत सिंह समेत अन्य आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने होंगे पेश

बिहार के मोकामा में हुई दुलारचंद यादव हत्याकांड में नामजद आरोपी और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. पटना पुलिस ने उनकी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से पहले की सभी कानूनी और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर ली है. भदौर थाने की पुलिस टीम आवश्यक दस्तावेज और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद कोर्ट की ओर रवाना होने की तैयारी में है. थोड़ी ही देर में अनंत सिंह के साथ अन्य गिरफ्तार आरोपियों को भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.

अनंत सिंह और उनके सहयोगियों को फिलहाल पटना एसएसपी ऑफिस स्थित DIU सेल में रखा गया है. पुलिस की निगरानी में सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण भी यहीं किया जा रहा है. मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर DIU सेल पहुंच चुके हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया जारी है. मेडिकल औपचारिकता पूरी होते ही सभी आरोपियों को कोर्ट ले जाया जाएगा.

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना रेंज के DIG जितेंद्र राणा DIU सेल पहुंचे हैं. पटना SSP कार्तिकेय शर्मा भी अपने कार्यालय में मौजूद हैं और पेशी की तैयारी की निगरानी कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति न बने. फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की जल्दबाजी में नहीं है. बताया जा रहा है कि 6 नवंबर को मोकामा में मतदान समाप्त होने के बाद आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रात 11:10 पर बाढ़ पहुंची पुलिस, 11:45 बजे कस्टडी, आधी रात ही पटना रवाना... अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मिनट-टू-मिनट कहानी

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

बीते दिनों मोकामा की चुनावी रंजिश इतनी बढ़ी कि खूनी अंजाम तक पहुंच गई. वोट की लड़ाई में जानलेवा हमला हुआ. और अब इस केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है. वारदात के तीन दिन के बाद अनंत सिंह पर पुलिस का शिकंजा कसा है. और अब पुलिस का एक्शन और तेजी से बढ़ता जा रहा है. मामले की तफ्तीश जारी है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी हो रही है. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आरोपियों की लिस्ट में बड़ा नाम अनंत सिंह का है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं.

दरअसल, दुलारचंद यादव के परिवार वालों ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद चुनाव के बीच मर्डर और सियासी हमलों के बीच पुलिस पर एक्शन का दबाव बढ़ता जा रहा था. हालांकि पुलिस सबूतों की पड़ताल कर रही थी. और जांच आगे बढ़ने के साथ अनंत सिंह की गिरफ्तारी की तैयारी हुई.

यह भी पढ़ें: अनंत सिंह को कोर्ट में पेश करने की तैयारी, 80 हिरासत में, मोकामा में रातभर छापेमारी... दुलारचंद मर्डर केस में अबतक क्या-क्या हुआ?

Advertisement

बीती रात 11.10 बजे SSP की अगुवाई में पुलिस टीम बाढ़ पहुंची, जहां अनंत सिंह अपने समर्थकों से साथ मौजूद थे. यहां SSP ने 5 मिनट तक अनंत सिंह से बातचीत की. उसके करीब 15 मिनट बाद यानि 11.30 बजे पुलिस ने अनंत सिंह को कस्टडी में लिया. फिर पुलिस अनंत सिंह को लेकर पटना रवाना हो गई. बाढ़ में अनंत सिंह को कस्टडी में लिए जाने की पूरी कार्रवाई सिर्फ 25 मिनट में हुई.

अनंत सिंह को पटना लाए जाने के बाद भी गिरफ्तारी के औपचारिक ऐलान का इंतजार था. पहले रात डेढ़ बजे एसएसपी और डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय हुई, जो आधे घंटे के लिए टाल दी गई. हालांकि रात दो बजे प्रशासन की ओर से अनंत सिंह की गिरफ्तारी का ऐलान किया गया. अब अनंत सिंह और उनके दो साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हत्याकांड के और आरोपियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है.

---- समाप्त ----